Einigung beim Brexit Theresa Mays Problem-Minister

Sie wollen den Brexit - und dürften genau darauf achten, welche Zugeständnisse Theresa May in den Verhandlungen mit der EU gemacht hat: Mehrere Kabinettsmitglieder könnten der Premierministerin nun ernste Probleme bereiten.

Am Mittwoch will May mit ihren Ministern den Entwurf einer Einigung mit Brüssel diskutieren. Die Regierungschefin braucht die Zustimmung ihres Kabinetts, um mit dem Ausstiegsprozess fortzufahren.

Allerdings wird auf der Insel bereits heftig darüber spekuliert, ob einige im Kabinett diesen Schritt nun nicht mehr mitgehen. Sie könnten ihre Ablehnung der Pläne mit ihrem Rücktritt verbinden. Droht May am Ende gar eine Kettenreaktion, erneut Chaos in der Regierung?

Das sind die Wackelkandidaten in der britischen Regierung: