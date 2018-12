Ringen um den Brexit-Deal Betteln, zocken, abwarten

Theresa May geht erst mal auf Reisen. Weg aus der Heimat, weg aus London, wo die britische Premierministerin einen aufgeregten Politbetrieb zurücklässt. Mit ihrem kurzfristigen Aufschub des entscheidenden Brexit-Votums hat May viele überrumpelt.

Den Haag, Berlin, Brüssel lauten ihre Stationen an diesem Dienstag. May hat am Vortag im Unterhaus versprochen, noch einmal nachzuverhandeln mit den Europäern. Jetzt will sie bei einigen von ihnen vorfühlen, was beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag gehen könnte.

Am Dienstagmorgen traf May den niederländischen Premier Mark Rutte, am Mittag Kanzlerin Angela Merkel, im Lauf des Tages wollte sie mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker sprechen.

Doch was will sie mit der Tour erreichen? Was kann ihr die EU anbieten? Und wie verhalten sich Mays Kritiker auf der Insel? Die Protagonisten im Brexit-Poker:

Theresa May

Trotz aller Überzeugungsversuche: Eine Unterhaus-Mehrheit für Mays Brexit-Deal mit der EU scheint nach wie vor in weiter Ferne. Kritik gibt es vor allem am sogenannten Backstop. Sollten London und Brüssel keine bessere Lösung finden, bliebe Großbritannien in der EU-Zollunion. So will man eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern.

Vereinbart ist, dass die Briten diesen Status nicht einseitig aufheben können. Brexit-Hardliner fürchten deshalb, auf ewig an die EU gekettet zu sein. Doch auch andere stören sich daran, denn London müsste sich in dieser Situation an Regeln der Europäischen Union halten, ohne selbst mitentscheiden zu dürfen.

Video: Analyse zum Aufschub der Abstimmung

Video SPIEGEL ONLINE

May machte im Parlament keinen Hehl daraus, dass sie an der Vereinbarung nicht mehr grundsätzlich rütteln kann. Sie sprach vielmehr von "weiteren Zusicherungen". Nach dem Willen der Premierministerin sollen die EU-Länder noch einmal beteuern, was ohnehin abgemacht ist: Der Backstop ist nur eine Notlösung und nicht als Dauerzustand gedacht.

Es wären kosmetische Änderungen. Doch offenbar hofft May, mit einem letzten dramatischen Auftritt in Brüssel genügend Zweifler umzustimmen.

Bis tatsächlich abgestimmt wird, könnte es allerdings noch dauern. Laut einem Sprecher will May den Deal vor dem 21. Januar im Parlament einbringen. Damit erhöht sie auch den Druck auf all jene, die über Neuwahlen oder ein zweites Referendum nachdenken. Denn der Brexit-Termin rückt immer näher: Am 29. März verlässt Großbritannien, Stand jetzt, die EU - ob mit oder ohne Deal.

Europäische Union

In der EU ist im Grunde niemand bereit, den Deal mit den Briten nachzuverhandeln. Ein klares Zeichen haben die Mitgliedstaaten jetzt gesetzt: Nach SPIEGEL-Informationen haben inzwischen alle 27 Länder dem Abkommen zugestimmt. Am Mittwoch werden die EU-Botschafter in Brüssel den sogenannten Zeichnungsbeschluss fassen. Er ermächtigt Juncker und Tusk, den Deal zu unterzeichnen.

"Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird", bekräftigte Juncker am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. Ähnlich äußerte sich der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth. Man habe "viel Kraft, Zeit und Kreativität" in den Brexit-Vertrag investiert. "Das kann jetzt nicht noch mal grundsätzlich aufgedröselt werden", sagte der SPD-Politiker.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage in London, sagt ein EU-Diplomat, sei nicht einmal klar, welche Geste aus Brüssel Mays Chancen in der Heimat überhaupt steigern könnte. Denkbar ist nach Angaben von Brüsseler Beamten allenfalls, dass die Staats- und Regierungschefs eine weitere "interpretative Erklärung" abgeben. Sie könnten darin abermals betonen, dass man alles daran setzen werde, innerhalb der Übergangsphase nach dem Brexit das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien zu klären. Der Backstop wäre dann überflüssig.

Dass es eine solche Erklärung gibt, hält auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn für denkbar. Rechtlich bindend aber könne sie wohl nicht sein - denn dann würde der Backstop seine Funktion als Rückversicherung verlieren. Aus diesem Grund sei auch eine zeitliche Begrenzung des Backstop kaum denkbar. "Man würde auch keine Feuerversicherung nur für sechs Monate abschließen", sagte Asselborn dem SPIEGEL. "Was, wenn dann im siebten Monat das Haus brennt?"

Gegner und Kritiker in London

Es sollte ein Debakel für die Premierministerin werden, eine vernichtende Niederlage, die den Weg frei macht für einen radikaleren Brexit - oder den Verbleib in der EU. Mays Gegner, egal ob Hardliner oder Proeuropäer, hatten dem Tag der Entscheidung entgegengefiebert. Längst liefen Planungen für die Zeit danach: Parteiinterne Widersacher brachten sich für einen Tory-Machtkampf in Stellung, andere loteten mit Oppositionskräften die Chancen für ein zweites Referendum aus. Auch Neuwahlen schienen möglich.

Video: Das sagen Londoner zu Mays Entscheidung

Video SPIEGEL ONLINE

Aus alldem wird jetzt vorerst nichts. Die Opposition wirkte am Montag nach Mays überraschender Ankündigung ratlos. Labour-Chef Jeremy Corbyn verschanzte sich hinter seinen üblichen Angriffen gegen den "stümperhaften" Deal der Premierministerin. Doch als etwa die schottische SNP und andere auf einen Misstrauensantrag gegen May drängte, kniff Corbyn.

In einer Labour-Stellungnahme heißt es, man werde einen Antrag stellen, wenn die Premierministerin mit demselben Deal ins Unterhaus zurückkehrt. Auch Labour ist beim Brexit gespalten. Eine Minderheit will die EU unbedingt verlassen. Andere fürchten ein Regierungschaos in der jetzigen Situation und einen Austritt ohne Deal.

Doch auch Mays Kritiker in den eigenen Reihen müssen sich erst einmal sortieren. Allerdings ist kaum vorstellbar, dass die Premierministerin die Hardliner mit ein paar netten Absichtserklärungen besänftigen kann. Der frühere Tory-Vorsitzende Iain Duncan Smith machte am Dienstag noch einmal klar, wo für viele die rote Linie ist: "Der Backstop muss jetzt aus dem Austrittsabkommen gestrichen werden."