Brexit-Debatte im Unterhaus Fünf Tage Showdown

894 Tage liegt das Brexit-Referendum nun zurück - jener 23. Juni 2016, an dem eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ihres Landes aus der EU stimmte. Die vergangenen Monate waren geprägt von zähen Verhandlungen mit der EU, heftigem Streit in Brüssel und in London. Premierministerin Theresa May verlor eine Reihe von Ministern, musste mehrere Revolten der eigenen Tories abwehren.

Jetzt ist der Moment gekommen, der über Großbritanniens Zukunft entscheidet - aber wohl auch über May als Regierungschefin. Ab diesem Dienstag debattieren die britischen Abgeordneten in London über das Brexit-Abkommen mit der EU. Abgestimmt wird kommende Woche.

Die Hintergründe zum historischen Brexit-Finale im Unterhaus:

Worüber entscheiden die Abgeordneten?

Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen. May hat ein Austrittsabkommen mit Brüssel ausgehandelt. Dafür benötigt sie nun die Zustimmung der Abgeordneten. Der Deal regelt die Bedingungen des Ausstiegs, etwa die umstrittene Frage der künftigen EU-Außengrenze auf der irischen Insel. Außerdem gibt es eine Absichtserklärung für die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union.

Der entsprechende Antrag der Regierung liegt dem Parlament vor. Allerdings können die Abgeordneten das Papier bearbeiten oder ergänzen. Insgesamt sind sechs solcher Änderungsanträge möglich. Bis zum Ende der Woche dürfen die Parlamentarier Vorschläge einreichen, am Ende entscheidet Unterhaussprecher John Bercow, welche zugelassen werden.

Die Opposition will das Abkommen ablehnen. Aus ihren Reihen gibt es zudem Versuche, der Regierung einen Austritt ohne Deal unmöglich zu machen, sollte das Parlament die Vereinbarung mit der EU ablehnen. Andere wollen den geplanten Ausstiegstermin aufschieben.

Wie verlaufen die nächsten Tage?

Fünf Tage sind für die Debatte im Unterhaus angesetzt. Den Parlamentariern ein regelrechter Sitzungs-Marathon vor. Acht Stunden sind täglich für die Diskussionen vorgesehen. In der Regel beginnen die Debatten nachmittags - es dürfte also meistens spät werden im Unterhaus.

Am Dienstag spricht zunächst Premierministerin May, danach sollen die Abgeordneten über bestimmte Themenblöcke diskutieren: am Mittwoch geht es demnach um Sicherheit, am Donnerstag um Wirtschaft.

Am kommenden Montag kommen die Abgeordneten wieder zusammen, die Entscheidung soll am Dienstag, 11. Dezember, fallen - zunächst über die Änderungsanträge, dann über den eigentlichen Deal. All das steht allerdings noch unter Vorbehalt, die Dynamik im Parlament ist meist nur schwer vorherzusehen. Zwei Abgeordnete haben schon jetzt einen Antrag eingereicht, der die Verlängerung der Debatte fordert.

Auch das britische Oberhaus befasst sich mit dem Brexit-Abkommen - am 5., 6. und 10. Dezember. Die Lords haben jedoch keine Möglichkeit, den Deal zu verhindern.

Wie stehen Mays Chancen?

Nicht besonders gut. Die Premierministerin benötigt 320 Stimmen. Gemeinsam mit der nordirischen DUP kommen die Tories zwar auf 326 Sitze. Allerdings wollen die zehn Abgeordneten des nordirischen Bündnispartners den Deal ablehnen. Und auch bei den Konservativen droht May heftiger Widerstand: Etwa 90 Gegenstimmen scheinen möglich.

Da auch die Opposition offiziell gegen das Abkommen votieren will, steht May vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Allerdings versucht ihre Regierung nun alles, Parlamentarier der verschiedenen Parteien doch noch umzustimmen: die Rede ist von Versprechungen aber auch von heftigem Druck. Am Sonntag will sich May zudem Labour-Chef Jeremy Corbyn im TV-Duell stellen. So etwas gibt es sonst nur vor Parlamentswahlen. Eine versteckte Warnung an die eigenen Leute: Scheitert der Deal drohen Chaos und Neuwahlen.

Mays innerparteiliche Gegner und die Opposition wollen ihrerseits Stärke demonstrieren. Am Montag überreichten Abgeordnete in der Downing Street eine Petition für ein zweites Referendum - mit mehr als einer Million Unterschriften. Zudem droht May weiterer Ärger im Unterhaus. Am Dienstag geht es auch um das Rechtsgutachten zum Brexit, das die Regierung nur in Auszügen veröffentlicht hat. Für Kritiker ein Skandal, sie wittern den Versuch, düstere Szenarien im Falle des EU-Austritts zu verheimlichen.

Wie geht es weiter?

Wenn May ihren Deal durchbringt, steht dem Brexit kaum noch etwas im Wege: Voraussichtlich im März könnte das EU-Parlament dem Austritt zustimmen, auf einem weiteren EU-Gipfel müssten die Mitgliedsländer ebenfalls ihr Einverständnis geben.

Scheitert die Premierministerin kommende Woche sind mehrere Szenarien vorstellbar: Großbritannien könnte ohne Deal aus der EU ausscheiden oder darauf drängen, den Austritt hinauszuzögern. Auch ein zweites Referendum scheint möglich. Aus Sicht des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs jedenfalls dürfen die Briten ihren Brexit-Antrag einseitig zurückziehen.

Mays eigene Zukunft hängt wohl auch davon ab, wie knapp die Abstimmung im Unterhaus ausfällt. Die Opposition hat bereits signalisiert, dass sie im Falle von Mays Niederlage ein Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin auf den Weg bringen will. Vorstellbar ist auch, dass May von selbst abtritt. Um einen Ausweg aus Krise zu finden, könnte die Regierung zudem Neuwahlen ausrufen.

Britische Medien berichten allerdings, dass bereits Vorbereitungen für eine zweite Abstimmung im Unterhaus laufen, sollten die Abgeordneten das Abkommen am 11. Dezember ablehnen. Die Regierung hätte bis zum 21. Januar Zeit, Brüssel weitere Zugeständnisse abzuringen - und in London wieder einen Plan vorzulegen.