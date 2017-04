EU-Prioritäten für Brexit-Verhandlungen "Menschen, Geld, Irland"

Bei den Verhandlungen über den Brexit sollen laut EU-Ratspräsident Donald Tusk zunächst die strittigen Themen "Menschen, Geld und Irland" abgehandelt werden. Vor der Zukunft müsse die Vergangenheit geklärt werden, sagte Tusk am Freitag. "Menschen" steht dabei für die rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und rund eine Million Briten in der EU, "Geld" für die ausstehenden rund 60 Milliarden Euro britischer EU-Beiträge und "Irland" für die künftige Gestaltung der Grenze zwischen Nordirland und Irland.

Beim EU-Sondergipfel am Samstag wollen die EU-Staaten ohne Großbritannien die Leitlinien für die auf zwei Jahre angelegten Austrittsgespräche vereinbaren. Nach Tusks Ansicht ist dabei die "einzig mögliche Herangehensweise", dass zunächst die sogenannten Scheidungsthemen verhandelt werden, bevor dann in die Gespräche über die zukünftigen Beziehungen und insbesondere den Handelsaustausch eingestiegen wird.

"Ich möchte, dass wir uns beim bevorstehenden Gipfel um dieses Kernzprinzip vereinen", heißt es in einem Schreiben Tusks an die 27 Teilnehmer. "Es sollte klar sein, dass zuerst Fortschritt bei Menschen, Geld und Irland erzielt werden muss." Die EU-Staaten müssten sich darauf einstellen, bei den bevorstehenden Verhandlungen diese Logik zu verteidigen. Die britische Premierministerin Theresa May möchte hingegen parallel schon über die künftige Handelsbeziehung reden.

Die 27 EU-Partner wollen eine "harte Grenzziehung" zwischen der Republik Irland, die in der EU bleibt, und Nordirland, das als Teil des Vereinigten Königreichs aus der EU ausscheidet, verhindern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die britische Regierung am Donnerstag vor "Illusionen" gewarnt. Sie könnten "nicht über die gleichen oder gar noch bessere Rechte verfügen wie ein Mitglied der EU", sagte Merkel vor dem Bundestag. May appellierte daraufhin an die britischen Wähler, ihr bei der Neuwahl am 8. Juni ein starkes Mandat für die Verhandlungen zu geben. Die "27 übrigen Länder" seien "dabei, sich gegen uns zu vereinigen".

Beim Brexit-Referendum hatten am 23. Juni 2016 knapp 52 Prozent der Briten für und 48 Prozent gegen einen Austritt gestimmt. Im März hatte die britische Regierung formal den Austrittsantrag in Brüssel gestellt. Nach zweijährigen Verhandlungen soll die britische EU-Mitgliedschaft 2019 enden.