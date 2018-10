Streit über EU-Austritt Drei britische Minister angeblich für neues Brexit-Referendum

Drei britische Regierungsminister unterstützen angeblich privat die Idee, ein zweites Referendum über den endgültigen Brexit-Deal abzuhalten. Das sagte ein ehemaliger Staatssekretär am Rande des Parteitags der britischen Konservativen.

Die Minister hätten ihm das in privaten Gesprächen erzählt, sagte der konservative Abgeordnete Phillip Lee, der im Juni das Justizministerium wegen des Umgangs der Regierung mit dem Brexit verlassen hatte.

"Ich vermute, dass es eine beträchtliche Anzahl von Kollegen gibt, die das Argument für ein zweites Referendum sehen können. Ich kenne drei Minister, die das tun", sagte er als Antwort auf eine Frage, wie viele konservative Abgeordnete eine neue Volksabstimmung unterstützen. Lee nannte die drei Minister nicht beim Namen.

Sechs Monate bevor Großbritannien die EU verlassen soll, tobt bei den Tories ein offener Streit über die Brexit-Strategie. Premierministerin Theresa May hatte wiederholt eine neue Abstimmung über ein endgültiges Brexit-Abkommen ausgeschlossen. Doch die oppositionelle Labour Party erhöhte den Druck, indem sie die Option eines weiteren Referendums bewusst offenhält. Auch viele Abgeordnete in Mays eigener Partei drohen damit, gegen jeden Deal im Parlament zu stimmen.

Justine Greening, die von Mai bis Januar als Bildungsministerin tätig war, sagte, Mays Vorschläge würden nicht durch das Parlament kommen. "Das Parlament ist in einer Pattsituation", sagte Greening bei der Veranstaltung. "Ich denke, es gibt eine wachsende Zahl konservativer Abgeordneter, die das Ganze durchdacht haben und zu der gleichen logischen Schlussfolgerung gelangt sind, dass ein Referendum die einzige Möglichkeit ist, eine Pattsituation im Parlament zu lösen." Es sei nur eine Frage, wann sie ihre Ansichten bekannt machen.

Außenminister Hunt vergleicht EU mit Sowjetunion

Mit Warnungen an die Adresse der EU und parteiinternen Sticheleien haben die britischen Konservativen am Montag ihren Parteitag in Birmingham fortgesetzt. Brexit-Minister Dominic Raab warnte die EU vor überzogenen Forderungen in den Austrittsverhandlungen: "Unsere Bereitschaft zum Kompromiss ist nicht grenzenlos."

Raab sieht den Knackpunkt bei den Brexit-Verhandlungen im künftigen Status der britischen Provinz Nordirland: Es dürfe keine neue Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens geben, wie sie der EU vorschwebe. "Wenn das einzige Angebot der EU unsere Einheit bedroht, dann wird uns keine andere Wahl bleiben, als ohne Abkommen auszutreten", hieß es in Raabs Rede.

NEIL HALL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Außenminister Jeremy Hunt

Außenminister Hunt sagte, die EU wolle Großbritannien wegen des Austritts "bestrafen", und löste mit einem Vergleich der EU mit der Sowjetunion Kritik aus. An die Adresse Brüssels gerichtet sagte Hunt: "Ihr scheint zu denken, dass ihr den Club zusammenhalten könnt, indem ihr ein Mitglied, das geht, bestraft..." Die EU sei gegründet worden, "um Freiheit zu schützen". Es sei die Sowjetunion gewesen, "die Leute daran gehindert hat zu gehen".

Juncker: Brexit-Diskussion weit von Realität entfernt

Aus Sicht des EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker ist die Diskussion in Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union noch weit von der Realität entfernt. "Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Briten denken, dass wir Großbritannien verlassen, dabei ist es genau umgekehrt", sagte er auf einem Forum in Freiburg lachend vor Tausenden von Zuschauern.

Die britische Öffentlichkeit sei nie richtig über die Folgen informiert worden. "In Großbritannien gab es nie eine echte Volksabstimmungskampagne im Sinne einer Informationskampagne", sagte er, als er nach der Möglichkeit einer zweiten britischen Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft gefragt wurde. "Die Briten, einschließlich der Regierungsminister, entdecken erst jetzt, wie viele Fragen sie aufwirft."

"Wenn Gespräche (über den Luftverkehr) schief gehen, dann können keine britischen Flugzeuge mehr auf dem Kontinent landen. Die Leute wussten das nicht, und sie hätten es wahrscheinlich erfahren müssen", sagte er.

Juncker sagte auch, der Brexit sei "eine Frage der Vergangenheit", er wolle sich mit der Zukunft der EU von 27 Staaten befassen. "Wir sind mitten in diesen schwierigen Brexit-Verhandlungen, und ich bin total dafür, einen guten Weg zu finden, mit den Briten als Freunde zusammenzuarbeiten", fügte er hinzu. "Wir müssen das zivilisieren."