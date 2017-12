Vor Treffen mit Juncker Brexit-Hardliner erhöhen Druck auf May

Das Problem von Theresa May: Sie kann es wohl kaum allen recht machen. Zu viele Entweder-Oder-Entscheidungen sind mit dem Brexit verbunden. Die einen wollen einfach raus aus der EU, am besten ohne Kompromisse - andere halten das Votum für den Ausstieg immer noch für einen grundlegenden Fehler.

Die britische Premierministerin muss auf die radikalen Europa-Gegner in London zugehen, aber auch auf jene, die Schaden für Wirtschaft und Bevölkerung fürchten; und auf Brüssel, das jetzt endlich einmal Klarheit haben will, wie sich die Briten ihren Ausstieg vorstellen.

Nicht leichter macht die Angelegenheit, dass ständig von allen Seiten öffentlichkeitswirksam an der Premierministerin gezerrt wird. Am Montag kommt May mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen - ein wichtiges Treffen vor dem möglicherweise vorentscheidenden Brexit-Gipfel Mitte Dezember. May soll klarstellen, zu welchen Zugeständnissen sie bereit ist. Wertet die EU-Kommission dies offiziell als ausreichend, könnten die Staats- und Regierungschefs die Ausweitung der Brexit- Verhandlungen einläuten.

Kurz vor diesem Termin erhöhen Anhänger eines harten Brexits den Druck auf May. In einem offenen Brief forderten Mitglieder der Initiative "Leave means Leave" (Gehen bedeutet Gehen) May am Sonntag auf, Brüssel mit Abbruch der Verhandlungen zu drohen, sollte die Kommission nicht auf Maximalforderungen Londons eingehen.

Unter anderem verlangen sie den Abschluss eines Freihandelsabkommen ohne Zölle bis März 2018 und ein abruptes Ende der Personenfreizügigkeit, wenn Großbritannien die EU im Jahr darauf verlässt. Unterzeichnet war der Brief von mehreren konservativen Parlamentsabgeordneten, unter anderem von Jacob Rees-Mogg, dem rechten Liebling der Brexit-Hardliner.

Warnung vor Zugeständnissen bei Gerichtshof

Ian Duncan Smith, ein weiterer prominenter Brexit-Enthusiast in der Regierungsfraktion, warnte May in einem Gastbeitrag im "Sunday Telegraph" vor Zugeständnissen in der Frage der künftigen Rolle des Europäischen Gerichtshofes. Die EU fordert, dass die etwa 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien ihre Rechte weiterhin vor dem höchsten EU-Gericht einklagen können. London lehnte das bislang strikt ab, Medien berichteten aber, ein Kompromiss sei in Reichweite.

May und Juncker wollen am Montag den Stand der Brexit-Verhandlungen bilanzieren und die Grundlage für weitere konkrete Gespräche legen. Knifflig ist vor allem die Frage nach der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Republik Irland und dem britischen Nordirland. Alle Seiten wollen eine befestigte Grenze vermeiden.

Befürchtet wird, dass die Einführung von Grenzkontrollen den Konflikt zwischen irisch-nationalistisch eingestellten Katholiken und pro-britischen Protestanten in Nordirland wieder entfachen könnte. Bislang fehlt es aber an konkreten Vorschlägen, wie das erreicht werden kann, wenn Großbritannien im März 2019 den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion verlässt.

Auch die Schlussrechnung Großbritanniens für die während der EU-Mitgliedschaft gemeinsam eingegangenen Finanzverpflichtungen beschäftigt Brüssel. Hier hatte es nach EU-Angaben Bewegung in den Gesprächen mit London gegeben.

Vor seinem Gespräch mit May steckt Juncker am Montag mit dem Europaparlament eine gemeinsame Verhandlungslinie ab. Juncker empfange vormittags den Brexit-Beauftragten des Parlaments, Guy Verhofstadt, und weitere Abgeordnete, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Anschließend trifft Juncker die britische Regierungschefin zum Mittagessen.