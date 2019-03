Im britischen Parlament könnte künftig eine weitere Partei vertreten sein. Die "Independent Group" (Unabhängige Gruppe), die kürzlich von etwa einem Dutzend ehemaliger Labour- und Tory-Abgeordneter gebildet worden war, will sich als Partei anerkennen lassen.

Grund ist nach Angaben der Gruppe die mögliche Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai, sollte der Brexit weiter verschoben werden.

Die Parlamentarier hatten die regierende Konservative Partei und die größte Oppositionspartei Labour zuvor unter anderem aus Protest gegen den Brexit-Kurs verlassen. Sie fordern eine zweite Volksabstimmung über den EU-Austritt und einen Verbleib in der Europäischen Union.

Die Abgeordneten hatten andere Parlamentarier dazu aufgerufen, sich ihnen anzuschließen. Sprecher der Gruppe ist der ehemalige Labour-Parlamentarier Chuka Umunna. Die neue Partei wird laut der Gruppe den Namen "Change UK - The Independent Group" bekommen.

Dritte Abstimmung am Nachmittag

Besonders bei Labour hatte es schon länger Gerüchte über eine bevorstehende Abspaltung gegeben. Etwas Vergleichbares ist der Fraktion seit mehr als 30 Jahren nicht mehr passiert. Eine Gruppe von Abweichlern aus dem Jahr 1981 ging später in den neuen Liberaldemokraten auf.

An diesem Freitagnachmittag will das Unterhaus - mal wieder - über eine modifizierte Fassung des von Premierministerin Theresa May ausgehandelten EU-Austrittsabkommen abstimmen.

Wie bei den früheren Einigungsversuchen ist auch dieses Mal eine Zustimmung des völlig zerstrittenen Unterhauses äußerst fraglich.

Bereits zweimal ist die Premierministerin mit ihrem Brexit-Deal im Parlament gescheitert. Unterhaussprecher John Bercow untersagte der Regierung daraufhin, erneut einen identischen oder sehr ähnlichen Antrag einzubringen. Darauf reagiert May nun, indem sie lediglich über das Vertragswerk abstimmen lässt, den Zusatz aber ausklammert. (Mehr dazu lesen Sie hier.)