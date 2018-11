+++ Brexit-Newsblog+++ Nordirland-Staatssekretär tritt wegen Brexit-Deals zurück

Brexit-Einigung Dominik Peters EU-Ratspräsident Donald Tusk hat einen Sondergipfel zum Brexit-Abkommen für den 25. November einberufen. Zuvor hatte das britische Kabinett dem von Premierministerin Theresa May vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag zugestimmt. Brexit-Einigung 11/15/18 8:43 AM Dominik Peters Die schottischen Konservativen fordern mehr Klarheit über die Fischereirechte in den kommenden Tagen. Davon sei abhängig, ob sie dem Ausstiegsvertrag zustimmten, sagte ein Abgeordneter. Brexit-Einigung 11/15/18 8:36 AM Dominik Peters Europa-Staatsminister Michael Roth spricht sich auch nach dem Brexit für enge Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigtem Königreich aus. "Wir wollen keinen Brexit, aber angesichts der Umstände ist ein 'softer Brexit' in unserem gemeinsamen Interesse", erklärt er via Twitter. Brexit-Einigung 11/15/18 8:34 AM Dominik Peters Das von Theresa May vorangetriebene Abkommen ist nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney das einzige, das auf dem Tisch liegt. Mehr dazu erfahren Sie hier. Brexit-Einigung 11/15/18 8:32 AM Dominik Peters Die britische Premierministerin Theresa May hat sich mit ihrem Brexit-Abkommen im Kabinett durchgesetzt. Dazu meint die Londoner „Times“: „Sie behauptet, dies sei das bestmögliche Verhandlungsergebnis und sie glaube mit 'Kopf und Herz', dass es den nationalen Interessen entspreche. Doch es steht außer Zweifel, dass der Deal weit hinter dem sonnenbeschienenen Hochland zurückbleibt, das den Wählern beim EU-Referendum versprochen worden war, und auch hinter dem, was sie selbst einst zugesagt hatte.“ Lesen Sie hier weitere Kommentare aus den britischen Medien in der Presseschau. Brexit-Einigung 11/15/18 8:22 AM Dominik Peters Der britische Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara ist wegen des Brexit-Vertragsentwurfs zurückgetreten. Er könne die Vereinbarung über den EU-Austritt Großbritanniens nicht unterstützen und habe deshalb die Regierung verlassen, erklärte Vara am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das geplante Abkommen lasse offen, wann das Vereinigte Königreich "endlich ein souveräner Staat" werde, begründete der Politiker aus der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May seine Entscheidung. Brexit-Einigung 11/15/18 8:21 AM Dominik Peters Mindestens 48 konservative Abgeordnete dürften sich bis Mittag für ein Misstrauensvotum gegen May aussprechen, berichtet ein Reporter des Sender ITV unter Berufung auf Parlamentarier. Nach den britischen Parlamentsregeln wird eine Abstimmung dann ausgelöst, wenn mehr als 15 Prozent der Abgeordneten oder 48 Parlamentarier ein Misstrauensvotum fordern. Brexit-Einigung 11/15/18 8:20 AM Dominik Peters Die nordirische Partei DUP wird nach Angaben des Abgeordneten Jim Shannon "sicherlich" gegen das Brexit-Abkommen stimmen. Die Partei fühle sich "betrogen", sagt Shannon der BBC. Premierministerin Theresa May führt eine Minderheitsregierung und ist dabei auf die Stimmen der DUP angewiesen. Show more Tickaroo Liveblog Software