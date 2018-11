Reaktionen auf Mays Brexit-Deal "Jede Menge Einhörner"

Theresa May gab sich kämpferisch: "Dies ist der richtige Deal für Großbritannien", sagte sie am Donnerstag. "Der Text, auf den wir uns nun geeinigt haben, würde eine neue Freihandelszone schaffen mit der EU - ohne Zölle, Abgaben, Gebühren oder mengenmäßige Beschränkungen."

Vor dem Brexit-Gipfel am Sonntag hatten sich die Unterhändler aus London und Brüssel auf eine politische Erklärung geeinigt - es geht um die künftigen Beziehungen nach dem EU-Austritt Großbritanniens.

Doch bei allem demonstrativen Optimismus in der Downing Street - die Erklärung stieß im Vereinigten Königreich erwartungsgemäß auch auf heftige Kritik. Für den Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ist der Text ein Zeugnis des Versagens der Regierung - er sprach von "26 Seiten Geschwafel". Seine Partei werde dem Deal am Ende nicht zustimmen. "Das ist der unüberlegte Brexit, den wir alle befürchtet haben - ein Sprung in die Dunkelheit."

Der Erklärungsentwurf "macht aus dem Brexit kompletten Unsinn", kritisierte auch Mays Ex-Außenminister Boris Johnson das Abkommen. Johnson ist einer der Brexit-Vorkämpfer in Großbritannien und im Sommer aus Mays Kabinett zurückgetreten.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte: "Jede Menge Einhörner, die an die Stelle von Fakten über die künftigen Beziehungen treten." Mit Einhörnern meinte sie unrealistische Ziele.

Nicht rechtlich bindend

Anders als der knapp 600 Seiten starke Vertrag über den EU-Austritt, auf dessen Entwurf sich London und Brüssel vergangene Woche geeinigt hatten, ist die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen rechtlich nicht bindend. Diese bildet die Grundlage für ein umfassendes Partnerschaftsabkommen, das in einer Übergangszeit nach dem Brexit geschlossen werden soll.

Der Entwurf für die politische Erklärung sieht eine "ehrgeizige, breite, tiefe und flexible Partnerschaft über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Strafverfolgung und Strafjustiz, Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung und weitere Felder der Kooperation" vor. Die Rede ist von einer "ehrgeizigen, weitreichenden und ausgewogenen wirtschaftlichen Partnerschaft" und "ehrgeizigen Zollarrangements" auf Grundlage des schon im Austrittsvertrag angedachten "einheitlichen Zollgebiets". Einzelheiten bleiben offen.

Geklärt wurde aber eine andere Frage: Die Unterhändler einigten sich auf eine Option, die zunächst bis Ende 2020 vorgesehene Übergangsphase nach dem Brexit einmal um "bis zu einem oder zwei Jahre" zu verlängern. Damit könnte nach dem Brexit bis Ende 2022 faktisch fast alles bleiben wie gehabt. In der Übergangsphase muss Großbritannien weiter EU-Regeln einhalten und Beiträge nach Brüssel überweisen, ohne weiterhin in EU-Gremien vertreten zu sein.

Unter Druck

Die Proteste gegen Mays Vereinbarung mit der EU sind nicht überraschend. Seit Monaten steht die Premierministerin in der Heimat von vielen Seiten unter Druck. Die Brexit-Hardliner wünschen sich einen radikalen Ausstieg - und lehnen im Grunde jeden Kompromiss ab. Proeuropäer wollen am liebsten in der EU bleiben. Die Positionen haben sich bis heute kaum verändert. Scharfe Verbalattacken gehören in Großbritannien zudem zum politischen Alltag - weit mehr als etwa in Deutschland. Und auch die Presse heizt die Stimmung immer wieder an.

May muss nun versuchen, den Brexit-Deal durchs Parlament zu bringen. Voraussichtlich wird im Dezember abgestimmt. Theoretisch hat May dort für ihr Vorhaben keine Mehrheit. Erheblichen Widerstand gibt es nicht nur in ihrer eigenen Tory-Partei sondern auch bei deren Bündnis-Partner, der nordirischen DUP. Die entscheidende Frage ist nun, ob May mit Druck und Versprechungen doch noch genügend Widersacher auf ihre Seite ziehen kann.