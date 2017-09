Abstimmung in London Brexit-Gesetz nimmt erste Hürde im Parlament

Am Ende stimmten 326 Abgeordnete für den Gesetzesvorschlag der Regierung, 290 dagegen: Damit hat das britische Parlament am frühen Dienstagmorgen für das EU-Austrittsgesetz votiert. Bevor es allerdings endgültig verabschiedet werden kann, stehen weitere Abstimmungen an.

Die Regierung will mit dem Gesetz (European Union Withdrawal Bill) die Geltung von EU-Recht in Großbritannien nach dem Brexit beenden. Gleichzeitig sollen mehr als 12.000 EU-Vorschriften aus allen Lebensbereichen in nationales Recht übertragen werden, damit am Tag des EU-Austritts kein Chaos entsteht. Dabei geht es beispielsweise um Arbeitnehmerrechte sowie Verbraucher- und Umweltschutz.

Großbritannien wird die EU Ende März 2019 verlassen. 52 Prozent der Briten hatten sich im Juni 2016 für den Brexit entschieden. Die Entscheidung ist aber weiterhin hoch umstritten. Am Samstag hatten in London erneut tausende Menschen gegen den Brexit demonstriert. Dass Großbritannien die EU verlässt, gilt als sicher - der Weg dorthin ist allerdings ungewiss.

Der Abstimmung am Dienstag war eine stundenlange, teils kontroverse Debatte vorausgegangen. Strittig sind vor allem Klauseln, die weitreichende Gesetzesänderungen ohne Beteiligung des Parlaments zulassen. Die konservative Regierung argumentiert, sie brauche freie Hand, um die große Menge an EU-Vorschriften in Kürze an die neuen Verhältnisse anzupassen. Die Opposition spricht allerdings von einem Eingriff in die Gewaltenteilung.

Premierministerin Theresa May nannte die Entscheidung des Parlaments historisch. Das Gesetz bringe vor dem EU-Austritt Sicherheit und Klarheit, heißt es in einer Mitteilung. Es gebe zwar noch viel zu tun. Aber die Entscheidung vom Dienstag bedeute, dass es eine solide Grundlage für die anstehenden Brexit-Verhandlungen gebe.