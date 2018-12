Die Europäische Union hat 100 Tage vor dem Brexit für den Fall eines ungeordneten Austritts Großbritanniens eine Reihe von Notfallmaßnahmen beschlossen. Die Pläne seien notwendig, um "den schlimmsten Schaden eines 'No Deal'-Szenarios zu begrenzen", teilte die EU-Kommission mit. Vor allem Handel, Verkehrswesen und Finanzen sollen geschützt werden.

Dabei geht es auch darum, den Flugverkehr zwischen der EU und Großbritannien aufrecht zu erhalten. Die jetzigen Vorschläge könnten lediglich ein Grundangebot an Flügen gewährleisten, teilte die EU-Kommission demnach mit. Ein kompletter Zusammenbruch solle aber vermieden werden. Voraussetzung sei, dass London den EU-Airlines die gleichen Rechte einräume wie bisher.

Der Vorschlag ist Teil eines Pakets von 14 Notmaßnahmen für den Fall, dass die Ratifizierung des ausgehandelten Austrittsvertrags in Großbritannien scheitert. Dieses Risiko stieg zuletzt stark an - Premierministerin Theresa May lehnt ein zweites Referendum dennoch ab.

Grenzbehörden müssten wieder Zölle erheben

Unsicher wäre vor allem die Lage von Millionen EU-Bürgern in Großbritannien - und von Briten in der EU. Die EU-Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedsstaaten möglichst einheitlich einen legalen Aufenthaltsstatus gewähren und plädierte für "einen großzügigen Ansatz". Zudem sollen die EU-Staaten Absprachen zur Sozialversicherung treffen, also etwa Krankenversicherungsschutz.

Für die Zollabfertigung schlägt die EU-Kommission vor, dass Zollerklärungen vor der Ausfuhr nach Großbritannien beziehungsweise vor der Einfuhr auf EU-Gebiet eingereicht werden müssen. Darüber hinaus ermahnt die Kommission die Mitgliedstaaten dringend, ihre Grenzbehörden darauf vorzubereiten, dass nach einem No-Deal-Brexit Zölle erhoben werden müssten.

May kämpft derzeit um eine Mehrheit im Unterhaus für den mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag, doch die steht auf der Kippe. In der vergangenen Woche war die britische Premierministerin Theresa May mit dem Versuch gescheitert, der EU auf einem Gipfeltreffen weitere Zugeständnisse abzutrotzen.

Auch mit Blick auf die Finanzströme beschloss die EU laut Nachrichtenagentur Reuters Pläne, um den Zahlungsverkehr aufrecht zu erhalten. Die zentrale Abwicklung von Finanzderivaten soll demnach etwa für zwölf Monate fortgesetzt werden. Der gleiche Zeitraum sei für so genannte OTC Derivate vorgesehen, die direkt zwischen Finanzhäusern gehandelt werden.