Brexit Brüssel bietet Großbritannien Übergangsfrist bis 2020

Die Europäische Union bietet Großbritannien nach dem Brexit eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 an. Dies teilte EU-Unterhändler Michel Barnier mit. In dieser Übergangszeit, in der London im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will, sollen auch neue Entscheidungen und die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshof weiter für Großbritannien gelten. Das Land werde aber keine Mitsprache in den europäischen Institutionen mehr haben, stellte Barnier klar.

Bisher hieß es, dass Großbritannien während der Übergangsphase nach dem Brexit alle Vorteile des EU-Binnenmarkts und der Zollunion genießen werde, ohne aber noch im Europäischen Rat, in der EU-Kommission oder im Parlament vertreten zu sein. Barnier aber deutete jetzt an, dass die Briten einen wichtigen Vorteil trotzdem verlieren würden: Am 30. März 2019 werde Großbritannien "rechtlich gesehen nicht mehr Teil unserer internationalen Abkommen" sein, sagte Barnier. Das Vereinigte Königreich werde den Zugang zu rund 750 bilateralen Abkommen der EU mit Drittstaaten verlieren.

"Großbritannien muss sich ab diesem Moment darauf vorbereiten, diese Abkommen zu ersetzen", so Barnier. Er bezweifelte allerdings, dass die britischen Behörden dazu überhaupt die "administrativen Kapazitäten" haben. Schließlich arbeite die Brüsseler Bürokratie für alle Mitgliedstaaten, damit diese sie nicht selbst vorhalten müssten.

Der Zeitrahmen wird enger

Mit dem neuesten Vorschlag fasst die EU den Zeitplan nochmals enger. Die britische Premierministerin Theresa May hatte zunächst eine ungefähr zweijährige Übergangsphase vorgeschlagen - also bis März 2021. Schon bei diesem Zeitrahmen hatten Beobachter die Sorge, dass er zu knapp sei. Das EU-Parlament hatte sich zwischenzeitlich sogar für einen dreijährigen Übergang ausgesprochen. Nun umfasst die Phase nach dem Brexit nicht einmal zwei Jahre.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der Europäischen Union aus und verhandelt derzeit mit der EU über eine Vereinbarung für einen möglichst reibungslosen Brexit. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel grünes Licht für die zweite Phase der Gespräche gegeben.

Darin soll es um die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU gehen. Zuvor waren aus Sicht der EU ausreichende Fortschritte bei zentralen Austrittsfragen zu den künftigen Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, den Finanzforderungen an London und in der Nordirland-Frage erzielt worden. Wichtige Punkte stehen allerdings erst jetzt in der zweiten Phase an.

EU-Verhandlungsführer Barnier hatte schon vor einigen Wochen Ende 2020 als sinnvollen Termin für den Abschluss einer möglichen Übergangsphase nach dem Brexit genannt. Grund ist der mehrjährige Haushaltsrahmen der EU, der zu dieser Zeit endet.