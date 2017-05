Brexit EU-Chefunterhändler drängt Briten zur Eile

EU-Verhandlungschef Michel Barnier setzt die Briten unter Druck: Nach den Neuwahlen vom 8. Juni müsse es mit den Verhandlungen losgehen. Der Franzose warnte London davor, den Start der Brexit-Gespräche zu verzögern.

Barnier legte den EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel seinen Entwurf für ein Verhandlungsmandat vor. Dabei stützt er sich auf die Leitlinien, die der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Wochenende vorgegeben hat.

Die Europäische Union besteht auf ihrer Forderung, dass Großbritannien beim EU-Austritt alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen muss. Schätzungen der Forderung an London liegen zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. "Das ist keine Bestrafung", sagte Barnier. Aber London habe als EU-Mitglied Zahlungsverpflichtungen zugestimmt, die es erfüllen müsse, sagte er am Mittwoch in Brüssel. Zu der Summer wollte sich Barnier nicht äußern.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte den Austrittsantrag Ende März bei der EU eingereicht. Damit begann eine zweijährige Frist, in der beide Seiten einen Austrittsvertrag vereinbaren müssen. Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs endet am 29. März 2019 um Mitternacht.