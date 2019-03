Elf Tage bevor das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag abstimmt, signalisiert die EU weiteres Entgegenkommen in den Brexitverhandlungen. So will Brüssel offenbar beim "Backstop"-Verfahren einen Schritt auf Premierministerin Theresa May zugehen.

"Wir wissen, dass es in Großbritannien ein Misstrauen gibt, der Backstop könne eine Falle werden, in der die Briten auf immer an die EU gebunden sind", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier der "Welt" (Samstagsausgabe). "Wir sind bereit, weitere Garantien, Versicherungen und Klarstellungen zu geben, dass der Backstop nur temporär sein soll."

Der "Backstop" zählt zu den besonders umstrittenen Themen des Brexit. denn mit dem Austritt wird der Übergang zwischen Irland und Nordirland zur neuen EU-Außengrenze. Um Zäune und Schlagbäume in der einstigen Krisenregion zu vermeiden, wollen Brüssel und London einen Freihandelsvertrag abschließen.

Für den Fall, dass Verhandlungen darüber nicht innerhalb der verabredeten Übergangsfrist nach dem Ausstieg der Briten aus der Union abgeschlossen sind, soll der "Backstop" greifen. Ein Notfallmechanismus, bei dem Großbritannien vorerst in der Zollunion und Nordirland sogar im Binnenmarkt bleiben würden. Eine harte Grenze mit Kontrollen wäre dann nicht nötig. Allerdings gibt es in London scharfe Kritik an der Lösung: Brexit-Hardliner fürchten, auf unbestimmte Zeit an die EU gekettet zu sein.

Ungeregelter Brexit weiterhin möglich

Das Unterhaus hatte Premierministerin Theresa May erst kürzlich darauf festgelegt, bei einer erneuten Ablehnung des Vertrags auch über die Option einer Brexit-Verschiebung abstimmen zu dürfen.

Ivan Rogers, der ehemalige britische EU-Botschafter warnteim Gespräch mit dem SPIEGEL jedoch davor, zu glauben, damit sein die Gefahr eines ungeregelten Ausstiegs der Briten aus der EU vom Tisch. "Es ist noch immer ernsthaft möglich, dass wir auch nach dem März wie gelähmt und ohne Ausweg dastehen. Es besteht deshalb das Risiko, dass wir im Juni oder Juli ohne jedes Abkommen ausscheiden. Ich glaube, es gibt in Europas Hauptstädten keine große Lust, uns so lange Verlängerungen anzubieten, bis wir wissen, was wir wollen", so Rogers.

Barnier bekräftigte allerdings, dass die EU-Mitgliedstaaten offen seien für eine Verlängerung der Brexit-Frist, wenn auch mit Bedingungen. Die Staaten wollten wissen, wozu die Verschiebung gut sein solle. Der EU-Chefunterhändler bestätigte, dass eine Verlängerung der Brexit-Frist vom Europäischen Rat beschlossen werden müsse, und zwar einstimmig.

Fluglinie Ryanair trifft Vorsorge für Brexit

Ein ungeregelter Brexit würde die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche treffen. Auch Europas größter Billigflieger Ryanair trifft schon Vorsorge: Ersatzteile aus dem englischen Zentrallager werden auf andere EU-Standorte verteilt, sagte der Chef der Wartungssparte Ryanair Engineering, Karsten Mühlenfeld, der Deutschen Presse-Agentur. Das Ein- und Ausführen von Ersatzteilen könnte bei einem No Deal erschwert werden - etwa durch Zollbeschränkungen.

Mühlenfeld betonte: "Wir haben Sorge, dass es länger dauert, die Ersatzteile vom Zentrallager in Stansted an den Flughafen zu bekommen, wo wir sie kurzfristig benötigen." Seit Anfang des Jahres werden laut Mühlenfeld Technikteile der irischen Airline auf andere Standorte der EU verlagert. Kleinere Lager gibt es auch in Deutschland, etwa in Berlin-Schönefeld und Frankfurt am Main. Ryanair ist nicht der erste Konzern, der mit dem Brexit Folgen für die komplexen Prozesse in der Luftfahrt fürchtet. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus drohte mit der Schließung von Fabriken.