Spitzentreffen in Brüssel EU-Gipfel beschließt Brexit-Fahrplan

Schnelle Einigung beim Brexit-Gipfel der EU: Die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden Länder der Europäischen Union haben einstimmig die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen gebilligt. Dies teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Man habe ein "entschiedenes und faires" Mandat beschlossen, twitterte er.

Damit ist der Weg für die EU-Kommission frei, eine ausführliche Verhandlungslinie mit der britischen Regierung auszuarbeiten. Die eigentlichen Verhandlungen sollen nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach den britischen Unterhauswahlen am 8. Juni beginnen. Der EU-Austritt Großbritanniens soll 2019 vollzogen werden.

Schon vor dem Sondergipfel hatte sich ein großes Einvernehmen der EU-Staaten abgezeichnet, die sonst häufig unterschiedliche Interessen verfolgen. Tusk hatte die Gipfelteilnehmer in seiner Einladung dazu aufgerufen, am vorgeschlagenen Zwei-Phasen-Prinzip für die Verhandlungen eisern festzuhalten: Erst müssten zentrale Fragen des Austritts ausreichend geklärt sein, bevor die EU mit Großbritannien über die künftige Zusammenarbeit verhandele.

Diese Forderung hat sich nun durchgesetzt. Die britische Regierung von Premierministerin Theresa May würde beide Prozesse gerne parallel führen, um Rechtsunsicherheit nach dem EU-Austritt zu vermeiden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte von der britischen Regierung zu Beginn des Gipfel eine rasche Zusage zu Verhandlungen unter diesen Bedingungen gefordert. Ohne substanzielle Fortschritte in den Brexit-Gesprächen könne Großbritannien nicht auf Verhandlungen über den künftigen Status zur EU rechnen.

Es müssten erst wesentliche Punkte wie die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien besprochen worden sein - und die Finanzforderungen der EU: "Die gehören für uns zu den Trennungsfragen sehr eindeutig dazu." Die finanziellen Ansprüche an London werden auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. "Wir wollen auch in Zukunft gute Beziehungen zu Großbritannien", so Merkel, "aber wir wollen auch als 27 unsere Interessen gemeinschaftlich vertreten."

Merkel lobte zudem die gute Zusammenarbeit der 27 in der Union verbleibenden Staaten. "Das ist bislang extrem gut gelungen", sagte sie und lobte die EU-Kommission, EU-Ratspräsident Donald Tusk und den Brexit-Unterhändler Michel Barnier. Es gebe auch ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem EU-Parlament.