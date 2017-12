EU-Gipfel zum Brexit Absage an die Extrawurst

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Für Theresa May muss es wie eine warme Dusche nach einem kalten Wintertag gewesen sein. Bei den letzten EU-Gipfeln wirkte sie isoliert, abgehängt, niedergeschlagen. Beim Gipfel-Dinner am Donnerstagabend aber spendeten die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten der britischen Premierministerin Applaus.

"Einige von uns, mich eingeschlossen, dachten, sie hat große Anstrengungen unternommen", sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Freitagmorgen. "Das musste anerkannt werden." Er habe zwar "nicht sehr enthusiastisch" geklatscht, ergänzte Österreichs Bundeskanzler Christian Kern, "aber es war verdient". Wenige Stunden später stellten die Staats- und Regierungschefs der EU-27 "ausreichenden Fortschritt" in Phase eins der Verhandlungen fest und gaben damit den Startschuss für die nächste Etappe der Gespräche.

Für May ist es der versöhnliche Abschluss einer katastrophalen Woche. Kaum hatte sie den ersten großen Durchbruch in den Austrittsverhandlungen mit der EU erreicht, verdarb ein Querschuss ihres Brexit-Ministers David Davis die Stimmung. Und dann kassierte May auch noch eine demütigende Niederlage im Parlament, das sich mit Hilfe von Rebellen in Mays Tory-Partei ein Vetorecht über den finalen Brexit-Deal sicherte.

Knallharte Leitlinien

Doch die schwierigsten Stunden stehen May und ihrer Regierung erst noch bevor. Das zeigen die Leitlinien für die nächsten Verhandlungen, welche die EU-27 nun verabschiedeten. Sie beziehen sich nicht etwa auf die künftigen Handelsbeziehungen - deren Leitlinien sollen erst im März beschlossen werden - sondern nur auf die Bedingungen der zweijährigen Übergangsphase nach dem offiziellen Austritt am 29. März 2019.

Und diese Leitlinien sind knallhart: Die Briten müssen laut Brüssel nach dem Brexit alle Regeln der EU weiter befolgen - verlieren aber ihre Sitze in Kommission, Parlament und Europäischem Rat. Auch alles, was die EU in der Übergangsphase neu beschließt, müssen die Briten demnach umsetzen, und sie dürfen auch keine neuen Handelsverträge mit anderen Ländern abschließen. "Das mag drakonisch klingen", meinte ein ranghoher EU-Beamter. "Aber es muss so sein, damit die Dinge funktionieren."

Zudem sind die größten Probleme weiterhin ungelöst, allen voran die Zukunft der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Im Abkommen vom vergangenen Freitag hat die britische Regierung garantiert, dass es keine neue harte Grenze geben wird. Wie das aber gehen soll, wenn Großbritannien gleichzeitig - wie von May angekündigt - den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlässt, ist weiter unklar. "Da ist noch ein Rätsel zu lösen", sagte Österreichs Kanzler Kern.

Merkel: "Ich habe nicht am Referendum teilgenommen"

London will die Irland-Frage entweder im Rahmen des künftigen Handelsabkommens regeln - oder notfalls eine "spezifische Lösung" vorschlagen. Für den Fall, dass es gar keine Einigung gibt, hat Großbritannien die "volle Angleichung" an die Regeln von Zollunion und Binnenmarkt versprochen, um eine harte Grenze zu vermeiden. Das hieße nach Meinung von Beobachtern in Brüssel, dass am Ende ganz Großbritannien in Zollunion und Binnenmarkt bliebe - denn mit einem Sonderstatus für Nordirland würde die britische Regierung den Zerfall des Vereinigten Königreichs riskieren.

Eine Revolte der Brexiteers in ihrer eigenen Partei wäre May dann wohl sicher. Das aber, sagte Angela Merkel nach dem Gipfel, sei das Problem der Briten. "Wir haben nicht zu wünschen, was Großbritannien möchte", erklärte die Kanzlerin. Sie habe auch nicht am Brexit-Referendum teilgenommen. "Großbritannien muss sagen, was es kann und will." Ein Austrittsabkommen rechtzeitig bis März 2019 hinzubekommen, werde "dramatisch schwierig", warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Doch was die Briten wollen, ist im Detail noch immer unklar. Für die Handelsbeziehungen wünscht sich London einen "maßgeschneiderten Vertrag". Brexit-Minister Davis hatte sogar von einem "Kanada plus plus plus"-Deal gesprochen: Der kürzlich abgeschlossene Ceta-Vertrag mit Kanada "plus das Beste aus Japan, das Beste aus Südkorea und der Teil, der in beiden fehlt, also die Dienstleistungen". Die Handelsverträge der EU mit Japan und Südkorea umfassen keine Finanzdienstleistungen, die für die britische Wirtschaft aber enorm wichtig sind.

"Rosinenpicken wird es nicht geben"

In der EU hält man das für Traumtänzerei. Was die Briten bisher über die künftigen Beziehungen gesagt hätten, enthalte "innere Widersprüche" und sei "nicht ganz realistisch", sagte ein EU-Beamter. Die EU könne nicht ihren eigenen Binnenmarkt untergraben, aber sie könne auch nicht "die Beziehungen zu anderen Ländern durcheinanderbringen".

Der Hintergrund: Freihandelsabkommen der EU enthalten oft Klauseln, die den Vertragspartnern garantieren, dass andere Länder nicht später bessere Bedingungen von der EU erhalten. Würde man den Briten die von Davis gewünschten Extrawürste gewähren, "würden Länder, mit denen wir ausgeglichene Verträge haben, Änderungen an ihren Verträgen verlangen", erklärte der Beamte. Man müsse auf das Gleichgewicht von Rechten und Pflichten achten. "Rosinenpicken wird es nicht geben."

Zusammengefasst: Die EU-27 haben die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen eingeläutet. Doch die Schwierigkeiten beginnen jetzt erst richtig: Probleme wie etwa die Irland-Frage sind weiterhin ungelöst und zudem scheinen die Briten weiterhin nicht zu wissen, wie sie sich die künftige Beziehung zur EU vorstellen.