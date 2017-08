Massiver Zuspruch Brexit beschert EU Imagehoch

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden - und berichten in sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

Großbritannien verlässt die EU - diese Nachricht schockierte im Juni 2016 Europa, nicht Wenige sahen schon das Ende der Europäischen Union nahen. Doch ein Jahr später scheint genau das Gegenteil eingetreten zu sein: EU-kritische Populisten mussten Wahlniederlagen hinnehmen, die Wirtschaft der restlichen EU wächst schneller als die britische, und die Brexit-Verhandlungen laufen für London alles andere als vielversprechend.

Das spiegelt sich auch in den Einstellungen der Bürger von acht EU-Staaten wider, wie eine groß angelegte Studie im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt zeigt. Die Ergebnisse, die dem SPIEGEL vorab vorlagen, zeigen zwar eine gewisse Sorge über den Brexit, zugleich aber einen teils massiven Anstieg beim Zuspruch für die EU.

Das Meinungsforschungsinstitut "policy matters" befragte im Mai und Juni jeweils 1000 Menschen in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden sowie jeweils 500 in Spanien, Schweden, Tschechien und der Slowakei. Insgesamt gaben 40 Prozent der Befragten an, dass der Brexit die EU eher schwäche. 34 Prozent erwarten dagegen keine Auswirkungen, 16 Prozent sogar eine Stärkung der EU. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind deutlich: In Frankreich glauben nur 27 Prozent an eine Schwächung der EU, in der Slowakei 51 Prozent - das einzige Land mit einer diesbezüglichen Mehrheit.

Ebenfalls erfreulich für die EU: 61 Prozent der Befragten wollen, dass die EU-Staaten ihre Zusammenarbeit künftig verstärken. Den höchsten Wert gab es in Deutschland mit 79 Prozent, gefolgt von Spanien (74 Prozent) und der Slowakei (68 Prozent). Tschechien war das einzige Land, in dem sich eine Mehrheit der Befragten (47 zu 41 Prozent) dagegen aussprach. Aus dem Vergleich mit einer ähnlichen Studie der Ebert-Stiftung von 2015 geht zudem hervor, dass bei nahezu allen Themen die Bereitschaft gestiegen ist, Kompetenzen von der nationalen auf EU-Ebene zu verlagern - insbesondere bei der Außen- und Sicherheitspolitik, der Besteuerung von Konzernen und den internationalen Handelsbeziehungen.

Umgang mit Flüchtlingen bleibt wichtigstes Thema

Bemerkenswert ist, wie sich die Grundhaltung zur EU seit 2015 verändert hat. Die Frage, ob die Mitgliedschaft ihres Landes eher Vorteile habe, bejahten vor zwei Jahren nur 28 Prozent - wohl auch beeinflusst von der Migrations- und Flüchtlingskrise, die damals auf ihrem Höhepunkt war. In diesem Jahr sehen dagegen 44 Prozent eher Vorteile durch die EU-Mitgliedschaft, ein Anstieg um satte 16 Prozentpunkte. 28 Prozent glauben, dass sich Vor- und Nachteile die Waage halten, nur 22 Prozent sehen überwiegend Nachteile. Am stärksten hellte sich die Stimmung in Deutschland auf, hier stieg die Zustimmung zur EU von 34 auf 64 Prozent. Den geringsten Anstieg verzeichnete Italien mit vier Prozentpunkten. Einen Rückgang gab es in keinem Land.

Das mag durchaus überraschen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Flüchtlingskrise keineswegs gelöst und nach wie vor mit Abstand das Thema Nummer eins ist. 43 Prozent der Befragten sehen darin die wichtigste Aufgabe für die EU. Arbeitslosigkeit, Terrorismus und die Stärkung der Wirtschaftskraft kamen auf jeweils nur zehn Prozent.

Allerdings gibt es hier besonders große Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten. So sehen 76 Prozent der befragten Tschechen und 75 Prozent der befragten Slowaken die Flüchtlingspolitik als wichtigste EU-Aufgabe, in Deutschland sind es dagegen nur 30 und in Spanien nur zehn Prozent. Der Unterschied zwischen Ost- und Westeuropa macht sich auch bei anderen Zahl bemerkbar: In Tschechien und der Slowakei halten 72 bzw. 69 Prozent der Befragten die Flüchtlingspolitik für eine nationale Aufgabe, in Deutschland und Italien wiederum - zwei der am stärksten betroffenen Länder - wollen 73 bzw. 67 Prozent die Frage auf europäischer Ebene geregelt sehen.

Warnung vor autoritären Tendenzen

Rechtspopulistische und EU-kritische Parteien aber können aus dem Thema offenbar kein weiteres Kapital mehr schlagen: Laut der Studie fallen ihre Zustimmungswerte in den meisten Ländern. Nur in Schweden und den Niederlanden gab es seit 2015 leichte Anstiege, anderswo teils deutliche Einbußen. Das aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmanteile für Rechtspopulisten in vielen Ländern erschreckend hoch sind. Die Studienautoren sehen hier "weiterhin Anlass zur Sorge".

Gefährlich seien auch die "autoritären Tendenzen in einigen osteuropäischen Staaten": Sie stellten "zum ersten Mal auch den Zusammenhalt der EU ernsthaft in Frage". Eine Folge ist in den Antworten auf die Frage abzulesen, in welche Länder die Befragten großes oder sehr großes Vertrauen haben. An erster Stelle steht Deutschland mit insgesamt 67 Prozent, an letzter Stelle Polen, dem nur jeder Fünfte vertraut.

Dagegen hat man inzwischen auch in Großbritannien die Stärkung der EU zur Kenntnis genommen - und ist darüber sogar erleichtert. Der britische Brexit-Minister David Davis etwa sagte vor Kurzem, dass die EU spätestens seit dem Wahlsieg des europafreundlichen Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich weniger Angst habe, dass der Brexit Nachahmer finden könnte. Die Gefahr, dass die EU an Großbritannien ein abschreckendes Exempel statuiert, sei dadurch gesunken. "Das Bestrafungs-Bataillon", sagte Davis der BBC, "ist kleiner geworden."