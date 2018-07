Brexit EU-Kommission blockt Mays Zollpläne ab

Die britische Premierministerin Theresa May hatte vor wenigen Wochen in einem Weißbuch ihre Vorstellung für die Zollzusammenarbeit mit der Europäischen Union nach dem Brexit präsentiert. Kernpunkt ist, dass die EU künftig für Großbritannien Zölle eintreiben soll, wenn die Regierung in London dies auch für die EU tut. Dem hat die EU-Kommission jetzt aber eine deutliche Absage erteilt.

Die EU könne und werde nicht ihre Hoheit über die Erhebung von Zöllen an ein Nichtmitglied wie Großbritannien abgeben, sagte EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier nach seinem ersten Treffen mit dem neuen britischen Brexit-Minister Dominic Raab. "Jedes Zollabkommen oder jede Zollunion muss sich an das Prinzip halten."

Auch im Streit über den künftigen Zollstatus von Nordirland solle die britische Regierung eine neue Lösung anbieten. Die EU habe "Zweifel", dass die bisher angestrebte funktioniere, ohne die europäische Zollunion und Handelspolitik in Frage zu stellen, sagte Barnier. Die britische Seite habe deshalb "versprochen, mit konkreten Vorschlägen zurückzukommen, wie unsere Bedenken ausgeräumt werden können".

Die Nordirland-Frage ist eines der schwierigsten Probleme der Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens. Beide Seiten wollen eine "harte Grenze" mit strikten Personen- und Warenkontrollen zwischen der britischen Provinz zum EU-Mitglied Irland vermeiden. Die britische Regierung hatte deshalb im Juni vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich notfalls zeitlich befristet weiter die EU-Zollbestimmungen auf ihr gesamtes Gebiet anwenden würde, ohne aber der EU-Zollunion anzugehören.

Protest gegen moderate Strategie

Raab hielt am Donnerstag ausdrücklich an der zeitlichen Befristung der Zolllösung fest. Er sehe den Vorschlag seiner Regierung weiter als "einen praktischen Weg vorwärts", sagte er. Der Brite räumte aber ein, dass hier "mehr Arbeit getan werden muss".

In der Frage darüber, wie der Brexit vollzogen werden soll, ist auch die britische Gesellschaft tief gespalten. May strebt einen weichen Brexit an. Ihr Plan sieht die Schaffung einer EU-Freihandelszone für Güter sowie weitere enge Beziehungen zu Brüssel vor. Die Hardliner in ihrer Partei fordern hingegen einen scharfen Schnitt nach einem EU-Ausstieg.

Aus Protest gegen Mays moderatere Strategie waren bereits Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson zurückgetreten. Sie werfen May vor, der EU zu weit entgegenzukommen. Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Davor sind noch mehrere Monate nötig, um den Austrittsvertrag durch die Parlamente auf beiden Seiten zu ratifizieren.