Britische Bitte EU-Kommission warnt vor Brexit-Aufschub bis Ende Juni

Die Europäische Kommission hat kritisch auf Theresa Mays Bitte nach einer Verlängerung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union reagiert. In einem Papier für den bevorstehenden Gipfel des Europäischen Rats nennt die Kommission zwei Optionen zum von der britischen Premierministerin beantragten Aufschub. Entweder man verlängere bis zum Beginn der Europawahlen am 23. Mai oder bis zum Ende des Jahres. Im letzteren Fall müsse Großbritannien an der Europawahl teilnehmen, was May aber ablehnt.

"Jede andere Option (zum Beispiel bei einer Verlängerung bis zum 30. Juni)" wäre mit deutlichen Risiken für die EU behaftet, hieß es in dem Dokument. So bestehe bei einer Fristverlängerung bis Juni die Gefahr, dass Großbritannien anschließend um eine weitere Verlängerung bitte, ohne Wahlen abgehalten zu haben. Die Verschiebung könne "die formale Konstituierung des neuen Europäischen Parlaments illegal machen".

"Diese Illegalität würde alle seine nachfolgenden Entscheidungen infizieren" wie etwa die Ernennung der neuen EU-Kommission oder die Verabschiedung des EU-Budgets. Auch britische Bürger oder EU-Bürger in Großbritannien könnten klagen, wenn ihnen das Recht auf Teilnahme an der EU-Wahl verwehrt werde.

May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni beantragt. Das britische Unterhaus will nach Angaben seines Sprechers John Bercow noch am Abend in einer Dringlichkeitssitzung über die Verschiebung debattieren. Am Donnerstag werden die Staats und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Staaten über den britischen Antrag beraten.

Maas fordert Begründung für Verlängerung

Der EU-Gipfel wird dem französischen Außenminister Jean-Yves le Drian zufolge zudem einen Brexit-Aufschub ablehnen, wenn May keine Garantien anbieten könne, dass das Unterhaus den Brexit-Vertrag annehmen werde. "Unsere Botschaft ist eindeutig: ratifiziert das Abkommen oder tretet ohne Abkommen aus", sagte Drian vor Abgeordneten in Paris.

In Großbritannien ist die oppositionelle Labour Party laut einem Sprecher unterdessen offen für eine Verlängerung um drei Monate. Allerdings stelle sich die Frage, wozu dieser Aufschub genutzt werden solle. Die Premierministerin sage nichts über Änderungen an dem Austrittsvertrag, die eine erneute Abstimmung im Parlament begründen könnten.

Die britische Regierung kann den EU-Austritt laut Bundesregierung zumindest mehrfach verschieben. Der entsprechende Artikel 50 des EU-Vertrags sehe keine Beschränkung auf eine einzige Verlängerung vor und setze auch keinen Höchstzeitraum für den Aufschub, sagte ein Regierungsvertreter. Aus der Genese des Artikels ergebe sich aber, dass es eine überschaubare Begrenzung geben sollte. Eine Verlängerung von zwölf Jahren könne nicht das Ziel sein, der Schlüssel für die Lösung der Blockade liege in Großbritannien.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte deshalb von der Regierung in London Klarheit darüber, was eine Verschiebung des Brexit bringen soll. "Wir wüssten schon gerne, wo das hinführt", sagte Maas. "Wir haben immer gesagt, wenn im Rat entschieden werden soll über eine Fristverlängerung für Großbritannien, dann wüssten wir gerne wieso, weshalb, warum." Mit Mays Antrag für einen Aufschub allein sei das Problem nicht gelöst, sondern allenfalls aufgeschoben.

AP Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker geht davon aus, dass es beim EU-Gipfel noch keinen Beschluss geben wird. Sein Sprecher Margaritis Schinas sagte jedoch, der EU-Kommissionschef habe bei May auf einen Austrittstermin vor der EU-Wahl gedrungen. Anderenfalls bedeute dies für die EU "institutionelle Schwierigkeiten und rechtliche Unsicherheit".

Neun Tage vor dem eigentlichen Brexit-Datum gibt es damit immer noch keine Einigkeit über den Rahmen des Austritts aus der Gemeinschaft.