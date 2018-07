Austritt ohne Abkommen EU-Kommission warnt vor Brexit-Desaster

Ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen galt lange als kaum denkbares Horrorszenario. Doch das ist spätestens seit Donnerstag anders: Die EU-Kommission hat die Behörden der Mitgliedsstaaten und die Wirtschaft ermahnt, sich auf alle Szenarien vorzubereiten - und damit auch auf einen chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen.

"Die Vorbereitungen müssen auf allen Ebenen sofort beschleunigt werden und alle möglichen Ergebnisse in Betracht ziehen", heißt es fettgedruckt in dem entsprechenden 18-seitigen Papier. Zwar tue man weiterhin alles, um rechtzeitig ein Abkommen über einen geordneten Brexit hinzubekommen. Doch ob das gelinge, sei keineswegs sicher, betont die Kommission.

Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel kommen seit Monaten nicht vom Fleck. Zwar hat die britische Premierministerin Theresa May vergangene Woche ihr Weißbuch vorgestellt, in dem sie erstmals ihre Vorstellung über die Beziehungen zur EU nach dem Brexit formuliert hat. Doch zentrale Details des Austritts selbst sind nach wie vor offen, allen voran die Frage, wie eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindert werden kann.

Keine Stellungnahme zu Mays Weißbuch

Es sei zwar gut, dass die Briten mit dem Weißbuch überhaupt einmal etwas vorgelegt hätten, sagt ein EU-Beamter. Aber es gebe noch etliche offene Fragen. Entsprechend kühl hat Brüssel auf das Dokument reagiert. Offiziell will man sich nicht mit dem Weißbuch befassen. Beim Brexit-Treffen der zuständigen Minister der 27 anderen EU-Staaten, das am Freitag in Brüssel startet, soll es keine formelle Stellungnahme geben. Denn im Weißbuch gehe es um die Beziehungen nach dem Brexit. "Wir verhandeln aber momentan über das Austrittsabkommen", sagt ein Diplomat.

In Großbritannien wiederum haben Brexit-Hardliner das Weißbuch scharf angegriffen. Ex-Außenminister Boris Johnson sagte, der ganze Plan gehöre auf den Müll. Andere Brexiteers haben durchgesetzt, dass es mit der EU nur dann ein Zollabkommen geben soll, wenn Brüssel bereit ist, an EU-Außengrenzen unterschiedliche Zollsätze für Lieferungen nach Großbritannien und in die restliche EU zu erheben. Das, befürchten Kritiker, steigert die Gefahr eines Chaos-Brexits ohne Abkommen.

All das sorgt in Brüssel für Unruhe. "Die Situation in London ist explosiv", sagt ein EU-Beamter. Wenn man vorhersagen wollte, was demnächst geschehe, könne man genauso gut "ein Tier öffnen und in seinen Innereien lesen".

Zugleich tickt die Uhr. Nur noch gut acht Monate bleiben bis zum Brexit-Termin am 31. März 2019. Das Abkommen, das die Details des Austritts regeln soll, muss schon im Oktober fertig sein, damit die Parlamente in London, Brüssel und den anderen Mitgliedsstaaten noch Zeit haben, den Vertrag zu prüfen und abzusegnen.

"Damit wir nicht alle Briten am 1. April ausweisen müssen"

Deshalb drängt die EU-Kommission auf schnelle Vorbereitungen auf ein No-Deal-Szenario. Denn scheitern die Verhandlungen, gibt es auch die geplante Übergangsphase nicht, in der Großbritannien nach dem Brexit zwei Jahre lang quasi EU-Mitglied ohne Stimmrechte bleiben darf. Stattdessen würde das Land am 1. April 2019 ungebremst aus der EU stürzen.

Einige der Folgen listet die EU-Kommission in ihrem Papier auf:

Für Bürger der EU und Großbritanniens gäbe es keine Rechtssicherheit, etwa über ihren Aufenthaltsstatus oder die Frage nach der Notwendigkeit eines Visums.

der EU und Großbritanniens gäbe es keine Rechtssicherheit, etwa über ihren Aufenthaltsstatus oder die Frage nach der Notwendigkeit eines Visums. An den Grenzen müsste die EU Zollkontrollen und andere Checks einführen. Experten warnen, dass dies für heilloses Durcheinander insbesondere in den Häfen des Ärmelkanals sorgen würde. Die Schäden für die Wirtschaft, die auf nahtlose Lieferketten angewiesen ist, wären enorm.

und andere Checks einführen. Experten warnen, dass dies für heilloses Durcheinander insbesondere in den Häfen des Ärmelkanals sorgen würde. Die Schäden für die Wirtschaft, die auf nahtlose Lieferketten angewiesen ist, wären enorm. Der Handel zwischen Großbritannien und der EU würde auf die Regeln der Welthandelsorganisation zurückfallen - damit wären etwa teils hohe Zölle fällig. Zudem würden die Briten über Nacht den Zugang zu allen Handelsabkommen der EU mit anderen Staaten verlieren.

zwischen Großbritannien und der EU würde auf die Regeln der Welthandelsorganisation zurückfallen - damit wären etwa teils hohe Zölle fällig. Zudem würden die Briten über Nacht den Zugang zu allen Handelsabkommen der EU mit anderen Staaten verlieren. Großbritannien hätte fortan keinen Zugang mehr zu jeglichen Finanztöpfen und Beschaffungsprogrammen der EU.

und Beschaffungsprogrammen der EU. Der Verkehr, vor allem Fluglinien, wäre besonders hart betroffen, da Großbritannien auch aus den Luftverkehrsabkommen mit der restlichen EU und Nordamerika herausfallen würde. Im Extremfall käme der britische Flugverkehr weitgehend zum Erliegen.

In Brüssel übt man sich in Zweckoptimismus. Es sei nach wie vor möglich, die Oktober-Deadline zu halten, sagt ein EU-Diplomat. Der Austrittsvertrag sei zu 80 Prozent ausgehandelt, für die restlichen 20 Prozent könne die Zeit reichen. Zwar steckten in diesem Teil die kniffligsten Fragen. Allerdings könne der Zeitdruck auch helfen, Antworten zu finden. Denn die müssten früher oder später ohnehin kommen.

Sollten sie ausbleiben, könnte es den Briten am Ende ergehen wie jenen Einwanderern, die ein Hauptziel der teils hasserfüllten Pro-Brexit-Kampagne waren. Ein anderer EU-Diplomat machte klar, worum es jetzt geht: Darum, "dass Züge auch nach dem Brexit durch den Eurotunnel fahren und Flugzeuge landen können - und dass wir nicht alle britischen Staatsbürger ausweisen müssen, weil sie am 1. April Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung sind".

Zusammengefasst: Die EU-Kommission hat die Behörden in den EU-Staaten und die Wirtschaft dringend ermahnt, sich auf alle Szenarien des Brexits vorzubereiten - auch auf einen Austritt Großbritanniens ohne Abkommen. Der Grund: Die britische Regierung ist nach wie vor tief zerstritten, der Ausgang der Verhandlungen mit der EU ist offen.