EU-Gipfel zum Brexit May kriegt warme Worte - und sonst nichts

Beim EU-Gipfel in Brüssel ringen EU-Diplomaten um die entscheidenden Absätze einer Erklärung, die Theresa May helfen soll, den Brexit-Deal in Großbritannien zu verkaufen.

Doch bei aller Hilfsbereitschaft gilt es in Brüssel als ausgeschlossen, das Austrittsabkommen selbst noch einmal zu verändern. "Das ist wie bei Mikado", sagte ein EU-Beamter beim Treffen mit den Botschaftern am Mittwoch, "wenn man ein Stäbchen rauszieht, droht alles einzustürzen." Noch deutlicher wurde Bundesaußenminister Heiko Maas am Donnerstagmorgen im Bundestag: "Es gibt keine Grundlage dafür, dieses Abkommen wieder aufzudröseln." Auch Kanzlerin Angela Merkel machte vor Beginn des Gipfels klar: "Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können." Man könne höchstens noch über "zusätzliche Versicherungen" reden.

Als denkbar gilt, May unverbindlich zuzusichern, dass man die Notfalllösung für die irische Grenze möglichst nicht anwenden will. Der sogenannte Backstop würde Nordirland im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion halten, um eine neue harte Grenze zu Irland zu vermeiden. Die britische Regierung fürchtet, Nordirland könnte dadurch faktisch aus dem Vereinigten Königreich herausgelöst werden. Sie wünscht sich deshalb eine rechtlich verbindliche Zusage, dass der Backstop zeitlich begrenzt ist.

Doch dabei will die restliche EU nicht mitspielen. Das haben verschiedene EU-Politiker in den vergangenen Tagen immer wieder betont, und so steht es auch in einem Entwurf der Gipfel-Erklärung, die der SPIEGEL einsehen konnte - auch wenn der genaue Wortlaut noch umstritten ist.

"Dann wäre der Backstop ewig relevant"

So heißt es beispielsweise, dass der Backstop "nur für eine kurze Dauer und nur so lange wie unbedingt nötig" Anwendung finden solle. Schon am Wort "unbedingt" stören sich einige der 27 anderen EU-Staaten: Sie finden, es komme May zu sehr entgegen.

Auch würden einige gern in den Text schreiben, dass der Backstop nicht "kurz", sondern "so kurz wie möglich" gelten solle. Der Hintergrund: Die Notfalllösung soll erst dann enden, wenn es ein Nachfolge-Abkommen gibt - und keinesfalls vorher. Es soll nach dem Willen einiger Länder auch nicht irgendein Freihandelsvertrag sein, sondern einer, der tatsächlich sicherstellt, dass es zu keiner neuen harten Grenze auf der irischen Insel kommt. Sollte ein solches Abkommen nicht gelingen, "dann wäre der Backstop ewig relevant", heißt es aus deutschen Regierungskreisen. Allein dieser Satz dürfte unter britischen Brexit-Hardliner nacktes Grauen auslösen.

Grafik zum Brexit-Deal Stand der Verhandlungen So geht es weiter im Brexit-Poker

Ein weiteres Problem mit der britischen Forderung nach rechtlich verbindlichen Zusagen ist, dass ein solches Dokument den Verhandlungen über das künftige Freihandelsabkommen vorgreifen würde. "Man kann das Ergebnis nicht festlegen, bevor die Verhandlungen begonnen haben", sagt ein ranghoher EU-Diplomat. Zudem müssten einem solchen Dokument wahrscheinlich die Parlamente in allen EU-Staaten zustimmen - was schon aus Zeitgründen unmöglich sei.

Besonders umstritten ist Absatz 5 der angedachten Gipfel-Erklärung. Er lautet: "Die Union ist bereit zu prüfen, ob weitere Zusicherungen abgegeben werden können." Zwar steht dort auch, dass solche Zusicherungen "nichts am Austrittsabkommen ändern und ihm auch nicht widersprechen" dürften. Doch vielen geht dieser Passus zu weit. Das Letzte, was die meisten EU-Diplomaten wollen, ist, dass May im Januar wieder in Brüssel auftaucht, einen Sondergipfel verlangt und weitere Zugeständnisse fordert. Man sei, so hört man allerorts, den Briten schon weit entgegengekommen. May habe allem zugestimmt, jetzt müsse sie eben sehen, ob sie das Abkommen in London verkauft bekommt oder nicht.

May inszeniert harten Kampf

Die Premierministerin wird ihre Sicht der Dinge am Donnerstag beim Gipfel-Dinner vortragen. Danach tagen die 27 restlichen EU-Länder ohne May, um die Schlussfolgerungen festzuzurren. Es kann spät werden, sagen Diplomaten. Ein Ringen zwischen May und dem Rest der EU wird es auf dem Gipfel nicht geben. May ist an der Formulierung der Brexit-Teile der Schlusserklärung nicht beteiligt.

Umso mehr kommt es der Britin darauf an, zumindest den Eindruck eines harten Ringens um weiteres Entgegenkommen zu vermitteln. Ihre Sprecher ließen wissen, dass Vieraugengespräche mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Luxemburgs Premier Xavier Bettel geplant seien. Ob May am Ende eine Pressekonferenz abhält, war dagegen zunächst offen. Das dürfte auch vom Wortlaut der Gipfel-Erklärung abhängen.

Diese jedoch wird - so viel steht schon jetzt fest - nichts enthalten, was einen dramatischen Stimmungsumschwung im britischen Parlament auslösen könnte. Den aber braucht May mehr denn je, nachdem beim Vertrauensvotum am Mittwoch 117 Abgeordnete ihrer Tory-Fraktion gegen sie gestimmt haben. Das war deutlich mehr als erwartet - und die Aussicht, dass May eine Mehrheit für den Brexit-Deal bekommt, hat sich damit abermals verdüstert.

Die Gefahr eines Brexits ohne Abkommen ist damit erneut gestiegen, wie Brüsseler Beamte warnen. Man arbeite unter Hochdruck an den Vorbereitungen für das No-Deal-Szenario, sagt ein Diplomat. "Wir geben Vollgas."

