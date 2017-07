Rechte für Bürger EU-Parlament droht mit Veto gegen Brexit-Deal

Zwischen Großbritannien und der EU bahnt sich ein schwerer Konflikt um die Rechte der Bürger nach dem Brexit an. Nach der EU-Kommission hat sich nun auch das Europaparlament ein offizielles Urteil über den Vorschlag gebildet, den die britische Regierung Ende Juni vorgelegt hatte - und es fällt nicht eben positiv aus. Die Parlamentarier drohen gar mit einem Veto gegen das Austrittsabkommen, sollte London nicht nachbessern.

"Das Vereinigte Königreich missachtet die Prinzipien der Gegenseitigkeit, Ausgeglichenheit und Nichtdiskriminierung", heißt es in der Bewertung des EU-Parlaments, die dem SPIEGEL vorliegt. Die Abgeordneten schlagen vor, dass sowohl die 3,2 Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger als auch die 1,2 Millionen in der EU lebenden Briten ihre Rechte nach dem Brexit behalten. Davon aber sei der britische Vorschlag weit entfernt.

Die sogenannte Brexit-Steuerungsgruppe, die für das EU-Parlament die Verhandlungen führt, listet in ihrem vierseitigen Schreiben nicht weniger als 18 Punkte auf, in denen sie die britischen Vorstellungen für unzureichend hält. So sollen die in Großbritannien lebenden EU-Bürger nach Londoner Vorstellungen einen speziellen Status erhalten. Dabei handele es sich jedoch um einen "Status zweiter Klasse", kritisieren die Abgeordneten. Er gebe EU-Bürgern in Großbritannien sogar noch weniger Rechte, als Bürger von Drittstaaten derzeit in der EU hätten.

Streit um die Rolle des EuGH

Weiterhin ließ die britische Regierung in ihrem Vorschlag offen, ob sie die Rechte von EU-Bürgern schon vor dem offiziellen Vollzug des Brexit beschneidet. In dem Londoner Vorschlag heißt es, dass der früheste Stichtag der 29. März 2017 sein könnte - der Tag, an dem die britische Regierung den Austritt aus der EU beantragt hat. Das EU-Parlament lehnt das jedoch rundheraus ab.

Der für das EU-Parlament wichtigste - und wohl auch konfliktträchtigste Punkt - ist die fehlende Rechtssicherheit der Londoner Versprechen. Demnach "hätten EU-Bürger keine Garantie, dass das britische Parlament in Zukunft keine Änderungen am Einwanderungsrecht vornimmt". Im Austrittsabkommen müsse festgelegt werden, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) "vollumfänglich in der Lage ist, die Rechte von EU-Bürgern zu interpretieren und durchzusetzen".

Das EU-Parlament hat dem Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, das bis spätestens Anfang 2019 stehen muss, zuzustimmen. Sollte die britische Regierung ihr Angebot nicht ändern, werde man ein Veto einlegen, schrieben führende Vertreter der wichtigsten Fraktionen im EU-Parlament am Sonntag im "Guardian".

Briten betreiben "massives Lobbying" hinter dem Rücken der Kommission

Doch vor allem der Streit über die Zuständigkeit des EuGH könnte zum Scheitern der Verhandlungen beitragen. Die Loslösung von der EuGH-Rechtsprechung war eines der zentralen Versprechen der Brexit-Befürworter vor dem Referendum. Die Rolle des Gerichts werde in den Verhandlungen der "absehbar kritischste Punkt", kabelte die deutsche Botschaft in Brüssel kürzlich nach Berlin. Die Marschroute der EU-Kommission sei klar: "Anwendung von EU-Recht und Rolle des EuGH sind nicht zu trennen." Ab dem 17. Juli werde man mit Großbritannien darüber verhandeln.

Die Briten verhandeln derweil offenbar bereits auf ihre Art - indem sie versuchen, EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu umgehen. Als sich die Vertreter der anderen 27 Mitgliedstaaten Ende Juni in Brüssel trafen, habe sich herausgestellt, dass Großbritannien in Sachen Bürgerrechte "massives Lobbying gegenüber den EU-27 betreibt", heißt es in einem vertraulichen Bericht über das Treffen, der dem SPIEGEL vorliegt. Sowohl Finnen als auch Tschechen, Griechen und Kroaten hätten über Londoner Avancen berichtet.

Die Kommission hatte dazu eine einfache Empfehlung: "Deutlich zu machen, dass es ausschließlich einen Verhandlungsstrang gebe" - nämlich den über die Kommission und Barnier.