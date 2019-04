Ein Jahr Brexit-Aufschub Tada... die EU präsentiert: Die "Flextension"

Nächste Runde der schier endlosen Brexit-Saga: EU-Ratspräsident Donald Tusk schlägt einen "flexiblen" Aufschub für den Austritt Großbritanniens aus der EU von zwölf Monaten vor.

Tusk wolle das den 27 bleibenden EU-Staaten am Freitag vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Eine solche Verlängerung würde aber auch bedeuten, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste.

"Der einzige vernünftige Ausweg wäre eine lange, aber flexible Erweiterung", wurde zuvor ein ranghoher EU-Vertreter von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. "Ich würde es 'Flextension' nennen." Die Verlängerung ende dann automatisch, sobald das Austrittsabkommen akzeptiert und vom britischen Parlament ratifiziert worden sei.

"Und selbst wenn dies nicht möglich sein sollte, hätte Großbritannien immer noch genug Zeit, um seine Brexit-Strategie zu überdenken", sagte der EU-Vertreter. "Dies scheint für beide Seiten ein gutes Szenario zu sein." Zuvor hatte auch die BBC von einem solchen Tusk-Vorschlag berichtet.

Derzeit ist der EU-Austritt Großbritannien für den 12. April geplant, also in genau einer Woche. In London hat das Unterhaus aber das EU-Austrittsabkommen bereits drei Mal abgelehnt und auch noch keinem anderen Plan für den Brexit zugestimmt. Regierung und Opposition ringen seit Tagen um einen gemeinsamen Kurs, bisher aber ohne Ergebnis.

Labour fordert mehr Zeit

Premierministerin Theresa May wird Berichten zufolge noch an diesem Freitag Brüssel um einen weiteren Aufschub der Brexit-Frist bitten. Die Regierungschefin wolle einen entsprechenden Brief noch an diesem Freitag Tusk senden, berichteten die britische Nachrichtenagentur PA und der Sender BBC. Ein Regierungssprecher wollte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht bestätigen.

Für kommenden Mittwoch ist in Brüssel ein Brexit-Sondergipfel geplant, bei dem die übrigen 27 EU-Staaten einer Verlängerung einstimmig zustimmen müssten. Gibt es bis dahin keine Lösung und auch keine Verlängerung, würde Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU-Ausscheiden - mit weitreichenden negativen Folgen für die Wirtschaft und die Bürger. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte noch am Donnerstag bei einem Besuch in Irland gesagt, sie werde bis zuletzt alles versuchen, dies zu vermeiden.

May verhandelt seit mehreren Tagen mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn über einen Kompromiss beim Brexit-Deal der Regierung. Doch die Gespräche stocken. Der stellvertretende Labour-Chef Tom Watson sagte, seine Partei brauche etwas Zeit, um ihre Position May zu erklären.