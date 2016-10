Donald Tusk "Harter Brexit oder kein Brexit"

Der freie Zugang zum Binnenmarkt könnte für Großbritannien nach dem Austritt aus der Europäischen Union passé sein - davon geht EU-Ratspräsident Donald Tusk nach eigenen Worten aus. "Es ist nutzlos, über einen weichen Brexit zu spekulieren", sagte der Pole in Brüssel.

"Dies wären rein theoretische Spekulationen. Meiner Meinung nach ist die einzige Alternative zu einem harten Brexit kein Brexit." Der Austritt Großbritanniens sei ein Verlust für alle.

Weitere Verhandlungen sollen klären, ob die Briten weiter Zugang zum Binnenmarkt gewährt bekommen. Die EU will den Markt nur weiter öffnen, wenn Großbritannien die Freizügigkeit für EU-Bürger akzeptiert. Allerdings war die Zuwanderung ein entscheidender Punkt, warum die Bürger Großbritanniens für den Brexit stimmten.

Auch Premierministerin Theresa May will an der eingeschränkten Zuwanderung festhalten. Das verkündigte sie vergangene Woche auf dem Tory-Parteitag.

Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, hatte dies stark kritisiert.Die vier Grundfreiheiten der EU - der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr "gehören unmittelbar zusammen". Man könne nicht sagen, "bei drei Themen bin ich dabei und bei einem nicht".

Premierministerin Theresa May will den EU-Austritt bis Ende März beantragen. Danach beginnt der zweijährige Austrittsprozess.