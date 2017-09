Brexit-Verhandlungen EU sieht Fortschritt, beklagt aber schleppende Gespräche

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gehen weiterhin schleppend voran. "Wir haben in einigen Bereichen Fortschritte erzielt", sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach Abschluss der vierten Verhandlungsrunde in Brüssel.

Durch Zugeständnisse von Premierministerin Theresa May sei eine "neue Dynamik" entstanden, so Barnier. May hatte am vergangenen Freitag in einer Brexit-Rede in Florenz gesagt, dass sie das Vereinigte Königreich schrittweise aus der Europäischen Union führen wolle. Sie peilt auch eine Übergangsphase bis 2021 an, in der Großbritannien weiter mit den EU-Staaten Handel treiben dürfe, das Land aber auch in den EU-Haushalt einzahlen werde.

Auch die nun mit dem britischen Brexit-Minister David Davis besprochenen Punkte sei aber noch nicht ausreichend, um in die zweite Phase der Gespräche eintreten zu können, sagte Barnier. "Mehr Arbeit wird in den kommenden Wochen und Monaten erforderlich sein."

Positiver äußerte sich Davis zu den Verhandlungen. "Wir sind entscheidende Schritte voran gekommen, wir haben wichtige Fortschritte gemacht." Differenzen gebe es allerdings noch über die Rolle des Europäischen Gerichtshofs.

Die EU-Seite dringt darauf, dass zunächst die Trennungsmodalitäten weitgehend geklärt werden - vor allem mit Blick auf die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens, die Rechte von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich sowie den Status der irisch-nordirischen Grenze. Erst dann soll über die künftigen Beziehungen gesprochen werden.

Nach ursprünglichem Plan sollte diese zweite Phase im Oktober eingeläutet werden, doch das ist kaum mehr möglich: Die nächste Brexit-Verhandlungsrunde ist für die Woche ab 9. Oktober anberaumt. Der Austritt der Briten aus der EU muss bis 29. März 2019 vollzogen sein. Damit der Zeitplan einschließlich parlamentarischer Abstimmungen darüber eingehalten werden kann, müssen die Verhandlungen bis Oktober 2018 abgeschlossen sein.