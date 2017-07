Verhandlungen über EU-Austritt Feixend in den Brexit-Crash

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Boris Johnson war wieder einmal ganz er selbst. Die Summen, welche die EU von Großbritannien für den Austritt verlange, seien "erpresserisch", erklärte der britische Außenminister im Londoner Parlament. Wenn die Union darauf bestehe, könne sie "pfeifen gehen", sagte Johnson wörtlich unter dem Gelächter der Abgeordneten. Die englische Redensart bedeutet so viel wie: Die können sich die Sache in die Haare schmieren.

Die Antwort von EU-Chefunterhändler Michel Barnier kam keine 24 Stunden später. Bevor sich die Briten nicht zur Zahlung ihrer offenen Rechnungen - die EU spricht von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag - bekennen würden, werde man über gar nichts reden, stellte der Franzose am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel klar. Diese Frage sei von "entscheidender Bedeutung", auch für die Gespräche über die künftigen Beziehungen. "Wie baut man eine langfristige Beziehung mit einem Land auf, dem man nicht vertraut?", fragte Barnier, bevor er den Ausspruch von Boris Johnson konterte: "Ich höre kein Pfeifen. Ich höre nur die Uhr ticken."

Es war eine kaum verhüllte Drohung an London, endlich zur Sache zu kommen. Denn die Zeitnot wird immer größer: Bis Ende März 2019 muss ein Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der EU stehen - ansonsten kommt es zu einem ungeregelten Brexit, der insbesondere für die Wirtschaft verheerende Konsequenzen haben könnte. Da der Vertrag am Ende von allen Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament abgesegnet werden muss, bleiben für die eigentlichen Verhandlungen vielleicht noch 15 Monate.

In Brüssel glaubt kaum noch jemand, dass das zu schaffen ist. Die schiere Menge an Sachfragen wäre selbst dann schwer zu bewältigen, wenn sich alle Beteiligten über ihre Ziele einig wären, was jedoch nicht der Fall ist. Immer öfter sprechen Vertreter von EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten von einer "Mission Impossible". Allenfalls sehr lange und großzügige Übergangsregelungen könnten die Sache am Ende retten, meint ein ranghoher EU-Politiker.

Interne Dokumente stützen diese Sicht. So trafen sich Vertreter der EU-Kommission am 3. Juli mit britischen Kollegen zu technischen Gesprächen über das derzeit wohl wichtigste Brexit-Thema: die Rechte von in Großbritannien lebenden EU-Bürgern und in der EU lebenden Briten. Drei Tage später unterrichtete die Kommission die anderen 27 Mitgliedstaaten über die Ergebnisse. Der Tenor: Man hätte sich das Treffen auch sparen können.

Eine "inhaltliche Diskussion" habe überhaupt nicht stattgefunden, heißt es in einem internen Protokoll ("VS - nur für den Dienstgebrauch"), das dem SPIEGEL vorliegt. Es herrsche ein "genereller Eindruck von Unbestimmtheit" über den Vorschlag Großbritanniens zu den Rechten der Bürger. Zum Teil könne das Taktik sein, zum Teil aber habe London "wohl tatsächlich noch keine Position erarbeitet".

Heikel ist auch die Frage, wie die Regelungen des Austrittsabkommens nach dem Brexit durchgesetzt werden. Die EU pocht auf die weitere Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die Briten lehnen das kategorisch ab.

Die Austrittsrechnung ist nicht alles

Die EU-Kommission aber gibt sich selbst in internen Runden hart. Bei einem Treffen mit Vertretern der anderen 27 EU-Staaten am vergangenen Dienstag wollte der Vertreter Rumäniens wissen, was angesichts der erwartbaren EuGH-Ablehnung der Briten der Plan B sei. Einen solchen gebe es nicht, beschied die Kommission laut dem Sitzungsprotokoll. Sie sei "strikt gegen jede Diskussion dieser Frage zum jetzigen Zeitpunkt". Auch die Frage Frankreichs und Spaniens, ob man nach dem Brexit nicht einen oder gar mehrere britische Richter am EuGH belassen könnte, habe die Kommission mit Verweis auf die Rechtslage verneint.

Sogar Verfahren wegen der Verletzung der EU-Verträge will die Kommission auch nach dem Brexit fortsetzen. Derzeit laufen 83 solcher Verfahren gegen London. Es gebe "keinen Grund, Verstöße gegen die Unionsrechtsordnung zu tolerieren", erklärte die Kommission den Vertretern der Mitgliedstaaten. Vertragsverletzungen verjährten nicht. Auch rechtswidrig gewährte Beihilfen will die Kommission zurückfordern, Brexit hin oder her - und zwar "mit sämtlichen Instrumenten der Verfahrensverordnung".

Zusammengefasst: In den Verhandlungen über den Austritts Großbritanniens aus der EU sind die Fronten offenbar verhärtet. Die britische Regierung scheint weiterhin nicht im Detail zu wissen, welche Ziele sie verfolgen will - und attackiert die EU derweil verbal an. Doch Brüssel gibt sich in der Sache knallhart.