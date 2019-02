Vor Mays Brüsselreise EU und Irland zelebrieren Brexit-Einigkeit

Es passiert nicht oft, dass ein amtierender EU-Ratspräsident einen Teil der politischen Klasse eines EU-Staats in die Hölle wünscht. Genau das aber tut Donald Tusk, als er am Mittwoch mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar in Brüssel auftritt. "Ein besonderer Platz" sei in ebendieser Hölle reserviert, sagt Tusk - und zwar für diejenigen, "die den Brexit beworben haben, ohne einen Schimmer zu haben, wie man ihn auf sichere Art umsetzen kann".

Auf der anderen Seite des Kanals fühlen sich manche offenbar direkt angesprochen. Von einer "ungeheuerlichen Beleidigung" spricht der britische Konservative Peter Bone. Ministerin Andrea Leadsom fordert eine Entschuldigung. Sammy Wilson von der nordirischen Partei DUP bleibt Tusks biblischer Bildersprache treu und nennt den Polen einen "teuflischen Euro-Irren". DUP-Chefin Arlene Foster bezeichnet die Worte Tusks als "respektlos gegenüber allen von uns, die für den Austritt aus der EU gestimmt haben". Es sei offensichtlich, dass Brüssel zunehmend unter Druck stehe.

Wahr ist das Gegenteil: Brüssel steigert den Druck auf die britische Regierung. Keine zwei Monate bleiben bis zum Brexit-Termin, doch am Tag vor dem Besuch der britischen Premierministerin Theresa May macht die EU-Führung deutlich, dass sie keinen Millimeter von ihrer Linie abzuweichen gedenkt. Das bedeutet: In der Irland-Frage bleibt Brüssel hart.

"Wir werden den Frieden nicht aufs Spiel setzen"

Um das zu unterstreichen, ist kein Gast dürfte besser geeignet als Irlands Premierminister Leo Varadkar. Dass ausgerechnet er am Tag vor Mays Besuch in der EU-Hauptstadt auftaucht, dürfte kein Zufall sein. Tusk nutzt den gemeinsamen Auftritt, um den Briten einmal mehr die zentrale Positionen der anderen 27 EU-Staaten zu erklären. An der Notfalllösung, die eine neue harte Grenze nach dem Brexit verhindern soll, werde nicht gerüttelt. Die EU selbst sei ein Friedensprojekt, und deshalb werde man keinesfalls neue Unruhen auf der irischen Insel riskieren. "Es gibt hier keinen Raum für Spekulationen", sagt Tusk. "Wir werden den Frieden nicht aufs Spiel setzen."

Das Gleiche erzählt wenig später Jean-Claude Juncker nach seinem Termin mit Varadkar. "Wir werden Irland nicht allein lassen", sagt der EU-Kommissionspräsident. Den Notfall-Mechanismus für die irische Grenze könne man nicht fallenlassen. Auch den Austrittsvertrag, der den sogenannten Backstop beinhaltet, werde die EU keinesfalls wieder aufschnüren. Und etwas anderes werde Großbritannien nicht bekommen, wie Tusk betonte: "Die EU-27 werden kein neues Angebot vorlegen."

Damit ist klar, dass May am Donnerstag kein leichter Gang bevorsteht. Nachdem das Austrittsabkommen im Londoner Parlament krachend gescheitert ist, haben die Abgeordneten der Premierministerin den Auftrag erteilt, in Brüssel "alternative Regelungen" zum Backstop auszuhandeln. Wie die aussehen sollen, weiß aber anscheinend nicht einmal May selbst.

Rätselraten über mögliche Backstop-Alternativen

Die bisherigen Vorschläge aus London kommen jedenfalls kaum in Frage. Eine Befristung oder ein einseitiges Ausstiegsrecht aus dem Backstop lehnt die Kommission rigoros ab. Technische Lösungen, die Grenzkontrollen ersetzen könnten, wären vielleicht theoretisch denkbar, aber "in den nächsten paar Jahren" nicht verfügbar, wie Sabine Weyand, Vize-Verhandlungschefin der Kommission, kürzlich auf Twitter bemerkte.

Ein weiterer, entscheidender Punkt: Niemand weiß, ob es May mit einer neuen, rechtlich verbindlichen Zusatzerklärung über Änderungen am Backstop gelingen könnte, im Parlament eine Mehrheit für den Austrittsvertrag zu sichern. Britische Abgeordnete, die zu Beginn der Woche im Hauptquartier der EU-Kommission zu Besuch waren, hatten dem Vernehmen nach auf diese Frage keine überzeugende Antwort. Ironischerweise verstärkt das auf Seiten der EU-27 noch die Entschlossenheit, am Backstop festzuhalten. "Die Instabilität der britischen Politik", erklärte Varadkar süffisant, "zeigt, warum wir eine rechtliche Garantie brauchen."

Klar ist nur eines: Der Schlüssel für einen Weg aus der Sackgasse liegt in Dublin. Doch die anderen EU-Staaten wollen und können der irischen Regierung eine Änderung ihrer harten Position beim Backstop nicht einfach aufzwingen. Die Frage von Krieg und Frieden in Nordirland ist sensibel - zu sensibel, als dass die EU-Mitglieder ein Aufflammen der Gewalt in der ehemaligen Unruheprovinz verantworten wollen.

Hinzu kommt, dass der Fall Irland einfach zu gut zeigt, wie groß die Vorteile der EU-Mitgliedschaft sind. Sie ermöglicht es dem kleinen Irland, auf Augenhöhe mit den Briten zu verhandeln. Mehr noch: Die Iren sitzen am längeren Hebel. Das war selten der Fall in ihrer an Demütigungen reichen Nachbarschaft mit den Briten. "Die Solidarität der EU findet in Irland starken Widerhall", sagt Varadkar. "Und nicht nur Irland, sondern in allen kleinen Mitgliedsländern." Es war eine als Lob verkleidete Warnung: Sollte die EU Irland im Stich lassen, würde sie das Zutrauen der kleinen Mitglieder und damit ihren gesamten Zusammenhalt gefährden.

Harte Grenze könnte zu Wiedervereinigung Irlands führen

Doch auch Varadkar spielt mit hohem Risiko. Denn sollte es am 29. März zum ungeregelten Brexit kommen, wäre dem Iren eine neue harte Grenze sicher. Deshalb, so glauben manche Brexiteers, werde die EU am Ende doch noch einknicken.

Doch sie könnten sich verrechnen - wie schon so oft. Denn wenn der EU eines noch wichtiger ist als der Frieden in Irland, dann ist es der Schutz des Binnenmarkts. Eine löchrige Außengrenze auf der irischen Insel aber würde aus Brüsseler Sicht dessen Einheit gefährden, und damit die Existenz der EU an sich. Eine harte Grenze auf der irischen Insel wäre in dieser Denkweise das kleinere Übel.

Für das Vereinigte Königreich könnte das eine schmerzhafte Folge haben: den Verlust Nordirlands. Seit Monaten zeigen dortige Umfragen, dass der Brexit den Zuspruch für eine Wiedervereinigung Irlands bestärkt. Ein chaotischer Austritt mit harter Grenze könnte endgültig den Weg zum Referendum ebnen, das im Karfreitags-Friedensabkommen von 1998 als Möglichkeit ausdrücklich vorgesehen ist.

Die irische Partei Sinn Fein hat dies am Mittwoch bereits als "Backstop des letzten Auswegs" bezeichnet. Sollte es zu einem ungeregelten Brexit kommen, sagte Parteichefin Mary Lou McDonald, müsse Premierministerin May "Vorbereitungen für ein Referendum über die Einheit Irlands treffen".

Bei May scheint die Botschaft, dass die Lösung ihres Problems in Irland liegen könnte, inzwischen anzukommen - immerhin. Am Freitagabend, sagt Varadkar, werde sie ihn in Dublin besuchen.