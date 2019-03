Britische Dauerkrise EU wappnet sich - für den Fall, dass May stürzt

Was passiert, wenn die britische Premierministerin Theresa May die Dauerkrise ihrer Regierung in London nicht übersteht? Innerhalb der EU-Führung wird ein solches Szenario laut einem Bericht des britischen "Observers" offenbar diskutiert - und zwar mit großer Sorge.

Der Zeitung zufolge hat Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission, entsprechende Szenarien bei einem Treffen mit den EU-Botschaftern der übrigen 27 Mitgliedsländer durchgesprochen.

"Stellen Sie sich vor, dass sie (die Briten, Anmerkung der Redaktion) einen neuen Brexit-Minister oder einen neuen Premierminister haben - was dann?", soll Selmayr bei dem Treffen gefragt haben. Sollte May stürzen, bestehe die Gefahr, dass ein neuer Regierungschef weitere Nachverhandlungen verlange - oder sogar den Austrittsantrag nach Artikel 50 zurückziehe.

Könnte London die EU lahmlegen?

Hintergrund ist das Votum des britischen Parlaments für eine Verlängerung der Austrittsfrist aus der EU. Um die Frist zu verlängern, die regulär eigentlich am 29. März abläuft, müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen.

Selmayr fordert laut "Observer" allerdings eine möglichst knapp bemessene Verlängerung. Sollte May in der Zwischenzeit stürzen, bestehe sonst die Gefahr, dass ein neuer Premierminister versuchen könnte, die politischen Prozesse und die Entscheidungsfindung innerhalb der EU zu blockieren.

AFP Martin Selmayr, Jean-Claude Juncker (Archivbild)

Das Problem: Ende Mai findet die Wahl zum neuen EU-Parlament statt. Es soll im Juli das erste Mal zusammenkommen, dann erstmals ohne Abgeordnete aus Großbritannien. Das könnte die Union laut Selmayr in schwerwiegende juristische Probleme stürzen.

Der Hintergrund: Ein möglicher May-Nachfolger könnte aus taktischen Erwägungen damit drohen, während der verlängerten Frist den Austrittsantrag der Briten ganz zurückzuziehen. Großbritannien würde dann in der EU bleiben, wäre aber nicht im EU-Parlament vertreten. Aber wären die vom Parlament getroffenen Entscheidungen dann überhaupt gültig? Die Folge könnten langwierige juristische Auseinandersetzungen sein. Bis zu deren Klärung könnte die politische Entscheidungsfindung innerhalb der EU paralysiert werden.

Selmayr will laut "Observer" verhindern, dass eine britische Regierung dieses in die Hand bekommt. London müsse vor der Fristverlängerung entsprechende Garantien abgeben.

May solle in ihrem Verlängerungsantrag deshalb zusichern, Großbritannien werde sich während der längeren Frist nicht in langfristige Planungen der Union einmischen. Diese Garantie müsse explizit auch mögliche Nachfolger im Amt des Premierministers betreffen, so Selmayr dem Bericht zufolge.

"Keine Abstimmung, wenn wir sie nicht gewinnen können"

Unterdessen ist weiterhin völlig unklar, ob es tatsächlich zu der geplanten dritten Abstimmung über das von May mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen kommen wird. Die britische Regierung werde in der kommenden Woche möglicherweise darauf verzichten. Das sagte Handelsminister Liam Fox am Sonntag in einem Interview des TV-Senders Sky News. Ob sie stattfinde, hänge davon ab, ob sich eine Mehrheit abzeichne, sagte Fox. "Es hat keinen Sinn, eine Abstimmung abzuhalten, wenn wir keine Chance haben, sie zu gewinnen."

Ein Termin stand aber zunächst nicht fest. Britische Medien hielten den Dienstag für wahrscheinlich. Mitte Januar und Mitte März war May mit dem Deal über den EU-Austritt im Parlament krachend gescheitert. In einem Gastbeitrag in der Sonntagsausgabe des "Telegraph" rief sie die Parlamentarier zur Unterstützung auf.

Sollte sie erfolgreich sein, will May um eine kurze Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Juni bitten, um die notwendige Gesetzgebung durchs Parlament zu bringen.