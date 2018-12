Brexit-Taktiererei EU warnt May vor Rechtsbruch

Noch ist der Brexit-Austrittsvertrag längst nicht final, da wächst in der EU bereits die Sorge, dass sich die Briten am Ende gar nicht daran halten werden. Hintergrund für die Befürchtung sind Äußerungen von Theresa May am Montag im britischen Parlament.

Die Premierministerin hatte dort versucht, die Bedenken gegen ihren mit Brüssel ausgehandelten Vertrag zu zerstreuen, indem sie umfangreiche Änderungen beim sogenannten Backstop, der Notfalllösung für die nordirische Grenze, in Aussicht stellte.

Wörtlich sagte May: "Wir suchen nach neuen Wegen, um das House of Commons zu ermächtigen, dafür zu sorgen, dass der Backstop demokratisch legitimiert ist (...) und dass er nicht unbefristet angewandt werden kann."

Unter Brüsseler Diplomaten wird diese Passage extrem kritisch gesehen. Sie lesen darin Mays Ankündigung, die Notfallösung für Nordirland einseitig zu befristen, ein Vorhaben, das klar gegen die Vereinbarung mit der EU verstoßen würde. Es sei die Ankündigung eines Rechtsbruchs, heißt es.

Mit dem sogenannten Backstop ist die Notfallösung gemeint, die verhindern soll, dass zwischen Irland und Nordirland nach dem Brexit eine harte Grenze entsteht, die den Friedensprozess gefährden könnte. Sollten die Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nicht zu einer befriedigenden Lösung kommen, soll Nordirland im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleiben.

Geduld der EU am Ende

Geschäftsgrundlage dieser Versicherungslösung ist ausdrücklich, dass der Backstop im Notfall zeitlich unbefristet gilt und natürlich nicht einseitig von den Briten beendet werden kann. Sonst wäre er ja keine Versicherung.

In Großbritannien gilt die Regelung als große Hürde für die Zustimmung des Parlaments zu Mays Brexit-Abkommen. Viele Parlamentarier fürchten, dass die Einheit des Vereinigten Königreichs dadurch in Gefahr geraten könnte.

Der Ton in Brüssel verschärft sich. Bislang war man dort bereit gewesen, Mays Versuche mitzumachen, die unangenehme Wahrheit über die Notfalllösung hinter Diplomatensprech und sogar der Konstruktion einer Zollunion für das gesamte Vereinigte Königreich zu verschleiern. Doch nun regt sich erstmals Widerstand. Angesichts von Mays Einlassungen gebe es einen Punkt, an dem man sich überlegen müsse, ob die restlichen EU-Mitglieder das Austrittsabkommen noch guten Gewissens annehmen können, heißt es. Der Vorgang ist zumindest ungewöhnlich und zeigt, dass die Geduld der EU am Ende ist.

Eine rechtlich unverbindliche Erklärung ist denkbar

May wird am Abend nach Treffen mit dem niederländischen Premier Mark Rutte und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brüssel erwartet. In Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und später Kommissionschef Jean-Claude Juncker will sie Änderungen bei der umstrittenen Notfalllösung erreichen.

Nach Informationen des SPIEGEL will May ihre Gesprächspartner davon überzeugen, einen rechtsverbindlichen Text abzuschließen, in dem die EU und die Briten übereinkommen, dass der Backstop, sollte er jemands angewandt werden, nur zeitlich befristet zur Geltung kommt. Dies entspricht in etwa ihren Ankündigungen vor dem britischen Parlament. Eine solche Übereinkunft könnte nach den Regeln der Wiener Vertragsrechtskonvention die entsprechenden Passagen des Austrittsvertrages ändern.

Dass die EU darauf eingeht, gilt jedoch als völlig ausgeschlossen.

Denkbar wäre gegen eine rechtlich unverbindliche Erklärung, in der die EU und Großbritannien gemeinsam ihrem Willen Ausdruck verleihen, dass der Backstop möglichst nie zur Anwendung kommen soll.

Ob ein solches Wohlfühlpapier May bei der Abstimmung in London allerdings irgendwie helfen würde, ist völlig offen.