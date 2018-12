Austrittsvertrag EU will Brexit-Deal nicht neu verhandeln

"Unsere Position hat sich nicht verändert": Mit diesen Worten hat eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag klargestellt, dass es keine neuen Gespräche mit Großbritannien über den Brexit gibt. "Wir werden nicht neu verhandeln", sagte sie.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe darauf verwiesen, dass der vorliegende Deal "der bestmögliche" sei, sagte die Kommissionssprecherin. Er sei bereits von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt worden. "Was uns betrifft, tritt das Vereinigte Königreich am 29. März 2019 aus der EU aus."

Das britische Unterhaus wollte am Dienstag über den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abstimmen, möglicherweise wird der Termin verschoben. Er regelt unter anderem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten nach dem Brexit, die Finanzforderungen an London und soll dafür sorgen, dass es an der Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland weiter keine Grenzkontrollen gibt.

Premierministerin Theresa May steht dabei unter Druck: Teile der Opposition, aber auch rund hundert Abgeordnete ihrer konservativen Partei lehnen das Abkommen ab. Eine Annahme scheint deshalb unwahrscheinlich.

Der Europäische Gerichtshof hatte am Montag entschieden, dass Großbritannien die Austrittserklärung auch einseitig rückgängig machen könnte. Dies könnte für britische Abgeordnete, die auf einen Verbleib in der EU spekulieren, ein weiteres Argument sein, gegen den Austrittsvertrag zu stimmen.

Das Brexit-Paket besteht aus einem knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag, der die Bedingungen der Trennung regelt, so etwa die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und finanzielle Pflichten Londons gegenüber der EU. Ergänzt wird der Vertrag durch eine rechtlich nicht bindende politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen.

Scheitert Mays Plan im Parlament, muss die Regierungschefin entweder noch einmal abstimmen lassen - oder es braucht einen Plan B. Aus der britischen Regierung und der Opposition mehren sich Signale, dass dann eine engere Anbindung an die EU erwogen werden könnte, zum Beispiel der Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion. Nicht mehr undenkbar ist ein zweites Referendum - oder eben sogar ein Rückzieher vom Brexit