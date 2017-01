Ivan Rogers Ex-EU-Botschafter kritisiert Brexit-Vorbereitungen

Der zurückgetretene britische EU-Botschafter Ivan Rogers hat in einem Abschiedsschreiben die Vorbereitungen der Regierung auf die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union kritisiert. Im Londoner Regierungsviertel sei "ernsthafte Erfahrung bei multilateralen Verhandlungen Mangelware", schrieb Rogers an Mitarbeiter der Ständigen Vertretung Großbritanniens bei der EU.

Seine Kollegen forderte Rogers nun auf, sich nicht zu verbiegen und ihre Meinung zu vertreten, selbst wenn sie nicht willkommen sei. "Ich hoffe, ihr werdet damit fortfahren, gegen schlecht begründete Argumente und unklare Gedanken zu kämpfen und dass ihr nie Angst haben werdet, den Machthabenden die Wahrheit zu sagen."

Rogers war am Dienstag zurückgetreten. Es war erwartet worden, dass Rogers bis zum Ende seiner Amtszeit im Oktober eine Schlüsselrolle bei den Brexit-Verhandlungen übernimmt. Offiziell hieß es nun, Rogers wolle seinen Posten vor Beginn der Brexit-Verhandlungen für einen Nachfolger freimachen.

Britische Medien hatten allerdings zuletzt über Differenzen zwischen Rogers und mehreren Kabinettsmitgliedern berichtet, die beim Brexit andere Ansichten vertreten. So soll Rogers gesagt haben, die Verhandlungen der EU über ein Handelsabkommen mit Großbritannien könnten zehn Jahre dauern. Londoner Boulevardmedien bezeichneten ihn als "düsteren Pessimisten". Die britische Regierung dementierte allerdings: Rogers habe lediglich die Einschätzungen anderer Mitgliedstaaten übermittelt. Dass die Verhandlungen tatsächlich zehn Jahre dauern könnten, wies ein Sprecher von Premierministerin Theresa May zurück.

Rogers' Rogers hat den Posten seit November 2013 inne. Zuvor war er EU-Berater des ehemaligen Premierministers David Cameron und hatte unter anderem die neuen Bedingungen der britischen EU-Mitgliedschaft verhandelt- die dann aber nicht umgesetzt wurden, weil die Briten sich trotzdem für den Austritt entschieden.

Die Briten hatten in einer Volksabstimmung am 23. Juni mehrheitlich für einen Austritt aus der EU gestimmt. Der auf zwei Jahre angelegte Austrittsprozess kann erst beginnen, wenn London das Ausscheiden aus der EU nach Artikel 50 des EU-Vertrags beantragt hat. May will den Antrag bis Ende März stellen.