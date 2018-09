Vor informellem EU-Gipfel Sanft zu May, hart zu Orbán

Der Fall Orbán lässt die EU nicht los. Unmittelbar vor dem am Mittwochabend in Salzburg beginnenden informellen EU-Gipfel forderte Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, die Staats- und Regierungschefs auf, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es in Ungarn rechtstaatliche Probleme gebe, gegen die die EU vorgehen müsse.

"Wir haben in unserer Fraktion zwei Stunden mit Viktor Orbán über die Rechtstaatlichkeit in Ungarn diskutiert und um unsere Haltung gerungen - und das nicht zum ersten Mal. Die Staats- und Regierungschefs haben zu den rechtstaatlichen Problemen in Polen, Ungarn oder anderen Ländern bisher keine Zeit investiert", sagte Weber dem SPIEGEL. "Das muss sich ändern, weil es um Kernfragen für die Zukunft Europas geht."

Weber, der bei den Europawahlen im Mai 2019 Spitzenkandidat seiner Partei werden und Jean-Claude Juncker als Kommissionschef nachfolgen will, wird in Salzburg am Vortreffen der EVP-Regierungschefs teilnehmen. Auch Kanzlerin Angela Merkel reist dazu am Mittwochnachmittag an. Nachdem das EU-Parlament vergangenen Mittwoch mit vielen Stimmen der EVP beschlossen hat, den Rat aufzufordern, ein sogenanntes Rechtstaatsverfahren gegen Ungarn einzuleiten, könnte die Stimmung in der Parteienfamilie durchaus frostig werden. Orbáns Fidesz-Partei gehört der EVP an, wie etwa CDU und CSU aus Deutschland. Am Ende eines Rechtstaatsverfahrens könnte im Extremfall der Entzug der Stimmrechte eines EU-Landes stehen.

Briten wollen weiterhin am EU-Güterhandel teilhaben

Hauptpunkt des informellen Gipfels selbst dürfte der Brexit sein. Bereits beim Abendessen am Mittwoch will die britische Premierministerin Theresa May für die Vorschläge zu den künftigen Beziehungen zur EU werben, auf die sich ihre Regierung auf dem Landsitz in Chequers geeinigt hat. May will unter anderem erreichen, dass die Briten weiterhin am EU-Güterhandel teilhaben können und bei den Zollkontrollen mit der EU eng zusammenarbeiten. Bei Dienstleistungen, etwa im Finanzbereich, wollen die Briten jedoch eigene Regeln setzen.

In Brüssel gibt es niemanden, der diese Idee akzeptiert, eigentlich müssten die Staats- und Regierungschefs May daher bestimmt die Tür weisen. Doch so kurz vor dem Tory-Parteitag will man das nicht riskieren. Wenn May stürzt, so das Kalkül in Brüssel, werden die ohnehin schon voltenreichen Brexit-Verhandlungen endgültig unberechenbar. May gilt Brüsseler Diplomaten als einzige Erwachsene unter den Londoner Kindsköpfen vom Schlage des hauptberuflichen Brexiteers Boris Johnson. In der Mozart-Stadt Salzburg will man nett sein zu Theresa May.

Wie das geht, machte Fraktionschef Weber am Dienstag in London schon mal vor. Weber weiß, natürlich, dass Mays Vorschlag auf ein Aufsplitten der vier Grundfreiheiten der EU hinausläuft, eine Idee, die die EU von Beginn der Verhandlungen an strikt abgelehnt hat. Doch als er am Dienstagmittag vom Treffen in 10, Downing Street kam, flötete auch Weber, dass die Chequers-Vorschläge in die richtige Richtung weisen würden. Weber hatte in London eine Premierministerin getroffen, die ihren Chequers-Plan durchaus selbstbewußt vertritt, ein Umstand, den nun auch die Staats- und Regierungschefs in Salzburg zu spüren bekommen könnten.

Die Frage, wie die künftigen Beziehungen aussehen sollen, ist neben dem eigentlichen Austrittsvertrag wichtig, weil dieser mit einer politischen Erklärung flankiert werden muss. Darin soll festgeschrieben werden, welches Verhältnis Briten und die EU der 27 künftig anstreben. Rechtlich im Detail geklärt werden muss dies erst bis zum Ende der Übergangsphase Ende 2020. Daher hat sich die EU einen kleinen Trick einfallen lassen: Um zu verhindern, dass die Debatte über die künftigen Beziehungen die Verhandlungen über den derzeit viel drängenderen Austrittsvertrag weiter erschwert, soll die flankierende politische Erklärung möglichst vage gehalten werden.

Beim Mittagessen am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Mitglieder ohne May nun erstmals ausführlicher über ihre eigenen Vorstellungen der künftigen Beziehung reden. Wenn alles gutgeht, sollen Austrittsvertrag und politische Erklärung bei einem Sondergipfel Mitte November unterschriftsreif sein. Das ließe dem EU-Parlament und den Briten Zeit für die schwierige Ratifizierung.

Flüchtlingskrise bleibt Garant für neuen Streit

Weiteres Thema beim Gipfel ist die Migration, mittlerweile ein Klassiker auf Gipfeltagesordnungen und eigentlich immer Garant für neuen Streit. Zwar hatten sich die Staats- und Regierungschefs im Juni darauf geeinigt, zu prüfen, ob sogenannte Ausschiffsplattformen außerhalb der EU eingerichtet werden können. Allerdings ist seitdem nicht viel vorangegangen. Das gleiche gilt für die sogenannten kontrollierten Zentren, die innerhalb der EU entstehen sollen. Beides ist deshalb pikant, weil Kanzlerin Angela Merkel die Gipfelergebnisse vom Juni im Streit mit der CSU und Horst Seehofer als Beleg dafür gewertet hatte, dass die von ihr angestrebte europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik vorankomme.

Besonders umstritten ist weiter, ob EU-Länder sich verpflichten müssen, künftig im Krisenfall eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen ("Quote"). Während Deutschland bislang - zumindest offiziell - noch darauf besteht, dürften sich Länder wie Ungarn mit ihrer Opposition in den kommenden Monaten wohl durchsetzen. Vor allem Premier Orbán versteht die Flüchtlingskrise und seine Opposition gegen Merkel innenpolitisch blendend zu nutzen. Auch die Klatsche bei der Artikel-7-Abstimmung im Europaparlament erklärt er beispielsweise damit, dass sein Land damit für seine restriktive Flüchtlingspolitik abgestraft werden soll.

Weber drängt darauf, dass die Staats- und Regierungschefs Orbán diese Nummer nicht länger durchgehen lassen. Dabei hat er offenbar auch einen besonderen Helfer im Blick. "Ich sehe, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron immer wieder die Europäische Volkspartei im Umgang mit Viktor Orbán kritisiert, doch wenn es beim Europäischen Rat ernst wird, habe ich bisher noch kein einziges Wort von ihm dazu vernommen", sagt Weber. "Das passt nicht zusammen."