Brexit-Wirrwarr Should I stay or should I go? Das neue Wort für Chaos heißt Brexit

Rund vier Wochen vor Ablauf der gesetzten Frist kommt hektische Bewegung in die Diskussion über den Abschied der Briten aus der Europäischen Union, kurz Brexit. Für Schlagzeilen sorgten am Wochenende sowohl Abgeordnete, die als "Brexiteers" zum Brexit-Befürworter-Lager gezählt werden, als auch Labour-Abgeordnete, die sich öffentlich gegen die gerade erst verkündete Forderung ihrer Partei nach einem zweiten Referendum stellen.

Und das sind nicht wenige: Bis zu 70 Abgeordnete seien strikt gegen eine weitere Volksabstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens, sagte die Labour-Parlamentarierin Caroline Flint. Labour-Finanzexperte John McDonnell betonte, die Partei sei ja erst durch das Agieren der britischen Regierungschefin zur Unterstützung eines erneuten Referendums gedrängt worden.

"Wir sind dazu gezwungen worden, weil Theresa May verzögert und auf Zeit spielt", sagte McDonnell dem Sender "Sky News". Seine Partei wolle sich weiter dafür einsetzen, dass ihr eigener, alternativer Brexit-Plan angenommen werde. Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte sich jüngst nach langem Zaudern hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum, sollten sich im Parlament für Labours Alternativplan für den Brexit nicht genügend Anhänger finden.

Unterstützung durch rechtslastige Partei

Derweil zeichnet sich doch noch eine mögliche Unterstützung für Mays Pläne unter Brexit-Hardlinern ab. Bedingung dafür, berichtete die "Sunday Times", seien Nachbessungen an drei Punkten. Worum es dabei geht: Um die nordirische Grenzfrage - und zwar in allen drei Punkten.

Die "Anpassungen", berichtet das Blatt, seien mit den Abgeordneten der rechtslastigen nordirischen Partei DUP abgesprochen, von deren Wohlwollen und Unterstützung die Regierung May abhängig ist. Im Kern definierten die vorgeschlagenen Änderungen eine "klar formulierte, rechtsverbindliche Klausel auf Vertragsebene, die den Text des Austrittsabkommens eindeutig außer Kraft setzt". Dazu beschrieben sie auch einen klaren Weg, um diesen sogenannten "Backstop" zu beenden, sollten Gespräche über ein Handelsabkommen scheitern, das es ermöglichen würde, die innerirische Grenze trotz Brexits "weich" zu halten.

Wenn May diese Forderungen bei der EU durchsetzen könne, würde sie die Unterstützung ihrer Fraktion und der DUP bei einer neuen Abstimmung erhalten. May will bis zum 12. März das Parlament erneut über das mit der EU vereinbarte Ausstiegsabkommen abstimmen lassen. Großbritannien soll am 29. März nach gut 45 Jahren aus der EU ausscheiden. Was dafür immer noch fehlt, ist ein "Scheidungsvertrag" mit Brüssel.

Weil sie ihre Vorschläge dafür nicht durch britische Parlament hatte bringen können, brachte May jüngst eine mögliche Verlängerung der EU-Mitgliedschaft auf den Weg, um die verfahrene Situation zu lösen und einen ungeordneten Ausstieg abzuwenden.

Dafür könnte es auch in Brüssel eine wachsende Bereitschaft geben. Der irische Premierminister Leo Varadkar geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass eine Verschiebung des Brexit bis Juni "sehr wahrscheinlich" sei. Dies habe Varadkar seinen Kabinettskollegen in vertraulicher Runde gesagt, berichtete die irische "Sunday Independent" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Minister.

Weniger Scheu, der Diskussion neue Impulse zu geben, hat da Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) - mit komplett anderen Signalen. Er hält einen Verbleib Großbritanniens in der EU für zunehmend wahrscheinlich. "Ich glaube, Großbritannien wird die EU entweder gar nicht verlassen oder irgendwann wiederkommen", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und ich fühle mich durch die jüngsten Entwicklungen in dieser Überzeugung eher bestärkt."