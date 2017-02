Brexit-Verhandlungen London arbeitet an Plan B für Fall des Scheiterns

Die britische Regierung will auch für einen EU-Austritt im Streit gewappnet sein. Nach Angaben eines Regierungssprechers dringt Brexit-Minister David Davis darauf, sich nicht nur auf einen einvernehmlichen Abschied einzustellen, sondern auch darauf, dass in den zweijährigen Brexit-Verhandlungen kein neues Freihandelsabkommen mit den europäischen Partnern erreicht werde.

Davis habe ein solches Szenario auf einer Kabinettssitzung als unwahrscheinlich bezeichnet, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May am Dienstag. Auch die Regierungschefin habe sich erneut zuversichtlich gezeigt, dass Großbritannien eine gute Vereinbarung mit den Europäern erzielen werde. Doch will London für alle Fälle vorbereitet sein.

Großbritannien will den Antrag auf EU-Austritt in Brüssel bis Ende März stellen. Die Verhandlungen über den Brexit können danach beginnen und sollen laut EU-Verträgen maximal zwei Jahre dauern.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentiert dem Europaparlament derweil seine Vorschläge für eine EU nach dem Austritt Großbritanniens. In dem Weißbuch würden Optionen vorgestellt, wie die Einheit der Union nach dem Brexit gestärkt werden könne, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas. Beim EU-Gipfel in Rom am 25. März soll über die Optionen für die künftige Zusammenarbeit beraten werden. Anschließend werde eine öffentliche Debatte geführt, sagte der Sprecher.

Juncker hat sich dafür ausgesprochen, in der Gemeinschaft verschiedene Stufen der Integration zuzulassen. Mitgliedstaaten sollten ihre Integration vertiefen können, ohne dass dem die gesamte EU folgen müsse, sagte Juncker vergangene Woche. Eine solche EU der verschiedenen Geschwindigkeiten stößt vor allem bei den ärmeren osteuropäischen Mitgliedern auf Skepsis, die ein Kürzung ihrer Zuschüsse fürchten.