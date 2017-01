Britischer Brexit-Plan "Rezept für einen Handelskrieg mit Europa"

Seit dem Referendum für den EU-Austritt Großbritanniens steht Regierungschefin Theresa May unter Druck: Die Opposition, Kritiker in den eigenen Reihen und die britische Öffentlichkeit verlangen, dass sich die Regierungschefin zu ihrem Brexit-Plan erklärt.

Das hat May monatelang abgelehnt - nun will sie am Dienstag öffentlich sagen, wie der Austritt aus der EU funktionieren soll. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" gab Mays Finanzminister Philip Hammond bereits einen Ausblick. Seine Kernbotschaft: Im Falle eines "harten Brexit" werde das auch für die Wirtschaft der EU-Länder schädlich sein.

Was sagt Hammond genau? Und was meint er wirklich? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was will die britische Regierung, was die EU?

Zu Beginn setzte London seine Hoffnung auf einen "weichen" Brexit, der wie ein Austritt aussähe, aber viele Vorteile einer EU-Mitgliedschaft erhalten würde. Lieb wäre der Regierung: Der freie Zugang zum europäischen Markt bleibt, die Reisefreiheit und Zahlungen in das Brüsseler EU-Budget fallen weg.

Doch hier zeigte sich die EU hart. Die Grundfreiheiten der Union - ein gemeinsamer Binnenmarkt ohne Zölle, Reise- und Niederlassungsfreiheit, Steuerharmonisierung - gebe es nur im Paket oder eben gar nicht, stellten EU-Spitzenpolitiker wiederholt klar.

Damit muss London - und damit auch die frühere Brexit-Gegnerin May - nun leben und arbeiten. Nach einem Komplettaustritt, der nun wahrscheinlicher wird, müsste das Königreich wie anderen Drittstaaten jeden Schritt einzeln in einem bilateralen Abkommen mit der EU regeln.

Was wird May am Dienstag verkünden?

Die Einsicht, dass es keinen "weichen" Brexit geben kann, hat sich offenbar durchgesetzt, berichten britische Zeitungen am Wochenende. Der "Sunday Telegraph" zitiert einen Regierungsvertreter mit den Worten, May werde "es voll durchziehen. Die Leute werden wissen: Als sie sagte, 'Brexit heißt Brexit', meinte sie genau das."

Die "Sunday Times" schreibt, May werde einen "sauberen und harten Brexit" ankündigen. Der "Telegraph" schreibt in seiner Sonntagsausgabe, die Regierungschefin werde zu erkennen geben, dass sie "bereit ist, Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion zu führen".

Ist ein Handelskrieg zwischen EU und UK vorstellbar?

Einige Formulierungen Hammonds in der "Welt am Sonntag" lesen sich wie Drohungen, zum Beispiel gegen Deutschland: Der Schatzkanzler verweist auf die deutsche Autoindustrie, und sagt: "Ich denke, Mercedes-Benz und BMW und Volkswagen wollen auch weiterhin ihre Autos auf dem britischen Markt verkaufen können, ohne Zölle zu zahlen." Man habe viele europäische Unternehmen mit hohen Umsätzen in Großbritannien. Auch Deutschlands größte Bank habe eine "große Niederlassung in London", und die würde daran auch festhalten wollen.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, warnt bereits vor einem Handelskrieg mit der Europäischen Union. Die Äußerungen Hammonds seien ein "Rezept für eine Art Handelskrieg mit Europa in der Zukunft", so Corbyn in einem BBC-Interview

Wird Großbritannien zum Steuerparadies?

Hammond sagte auch, die britische Regierung werde nach dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union alles daran setzen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu erhalten. Er persönlich hoffe, dass Großbritannien im "europäischen Mainstream des wirtschaftlichen und sozialen Denkens" bleibe, so Hammond. "Aber wenn man uns zwingt, etwas Anderes zu sein, dann werden wir etwas Anderes werden müssen", erklärte der Schatzkanzler auf die Frage, ob Großbritannien zum Steuerparadies Europas werden wolle.

Wann geht der Brexit los, und wann ist Großbritannien draußen?

Der Anfang vom Ende ist für März vorgesehen: Dann will May Artikel 50 des Lissaboner EU-Vertrags aktivieren, praktisch der Startschuss für den Austritt aus der Union. Hierfür erhielt May Anfang Dezember die Zustimmung des Parlaments - unter der Voraussetzung, dass sie Details des Brexit-Plans offenlegt. Das will May nun am Dienstag tun. Startet der Austritt Ende März, muss das Königreich binnen zwei Jahren die Union verlassen.