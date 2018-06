Brexit Briten erwägen offenbar Doppelstatus für Nordirland

Es ist vielleicht die entscheidende Frage bei den Brexit-Verhandlungen: Was wird aus Nordirland? Wenn die Briten - wie angekündigt - die Zollunion verlassen, könnte zwischen dem EU-Staat Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland wieder eine sogenannte harte Grenze verlaufen. Doch auf diese Weise den regionalen Handel oder gar den Friedensprozess auf der irischen Insel zu gefährden - das will niemand, weder in London noch in Brüssel.

Die britische Regierung hat nun wohl eine neue Idee, wie sie das Problem lösen will. Laut Berichten der Zeitung "The Sun" und der Nachrichtenagentur Reuters erwägt Westminster nach dem Austritt aus der EU einen Doppelstatus für Nordirland. Demnach könnte das Land sowohl zu Großbritannien als auch zur EU gehören. Ziel sei es, dass Nordirland freien Handel mit beiden Seiten betreiben könne.

Reuters zufolge handelt es sich dabei um einen von mehreren in der Regierung diskutierten Plänen zur Nordirland-Frage, an denen Brexit-Minister David Davis arbeite. Laut den Berichten ist eine 16 Kilometer breite Pufferzone im Grenzgebiet zwischen Nordirland und dem in der EU verbleibenden Irland angedacht. In dieser könnten nach dem Brexit lokale Händler agieren, etwa Milchbauern. Händler machen 90 Prozent des Grenzverkehrs aus. Die Einrichtung von Grenzkontrollposten solle durch die Pufferzone überflüssig gemacht werden.

Eine Sonderregelung für Nordirland könnte allerdings etwa auch in Schottland Begehrlichkeiten erwecken - und damit den Druck auf die britische Regierung weiter erhöhen. Die Schotten hatten 2016 mehrheitlich den Brexit abgelehnt und werben für möglichst enge Beziehungen zur EU.

Zudem droht Widerstand der nordirischen DUP, die die Regierung von Premierministerin Theresa May in London unterstützt. Die nationalkonservative Partei lehnt eine Lösung ab, die für Nordirland andere Regeln als für den Rest des Vereinigten Königreichs bedeuten würde.