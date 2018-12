Mögliche Brexit-Absage Warum die Briten erst einmal austreten sollten

Zwei Jahre lang hat die britische Regierung mit der EU-Kommission über den Austritt verhandelt - und jetzt findet Premierministerin Theresa May für den Deal keine Mehrheit im Parlament. Je größer das Chaos in London wird, desto verlockender erscheint deshalb der Notausgang, den der Europäische Gerichtshof am Montag entriegelt hat: Die britische Regierung könnte einseitig den Rücktritt vom Brexit erklären. Ein erneutes Referendum, das einen solchen Schritt demokratisch legitimieren würde, erscheint zunehmend wahrscheinlich.

Doch ein solcher Schritt hätte womöglich noch gravierendere Folgen als ein geordneter Brexit - sowohl für Großbritannien als auch für die EU.

Steilvorlage für Großbritanniens EU-Feinde

Zwar gibt es ein gutes, vielleicht sogar zwingendes Argument für ein zweites Referendum: Jetzt, da der Deal mit der EU auf dem Tisch liegt, wüssten die Wähler endlich, worüber sie eigentlich abstimmen. Beim ersten Plebiszit im Juni 2016 war das nicht ansatzweise der Fall.

Doch der Wahlkampf wäre aller Voraussicht nach noch fremdenfeindlicher und hasserfüllter als beim ersten Mal. Die britische Gesellschaft wäre anschließend noch tiefer gespalten als ohnehin schon - zumal laut aktuellen Umfragen allenfalls mit einem knappen Sieg des Pro-EU-Lagers zu rechnen wäre. Die Verlierer aber wären diesmal wohl noch wütender und enttäuschter als die des ersten Referendums. Viele von ihnen würden sich um den Brexit betrogen fühlen und sich frustriert von der Demokratie abwenden. Es wäre eine Steilvorlage für EU-feindliche Rechtspopulisten.

Das führt zu Problem Nummer zwei: Ein solcher Ausgang wäre auch für die restliche EU unangenehm. Sie versucht derzeit verzweifelt, auf wichtigen Politikfeldern wie der Wirtschafts- und Währungsunion, der Verteidigung und der Migrationspolitik zusammenzufinden. Ein innenpolitisch hoffnungslos zerstrittenes Großbritannien könnte in dieser Situation großen Schaden anrichten.

Gespaltenes Großbritannien wäre schwieriger EU-Partner

EU-feindliche Medien und Rechtspopulisten haben schon lange vor dem Brexit-Referendum britische Regierungen vor sich hergetrieben. Man mag sich kaum ausmalen, was sie anstellen würden, wenn sie ihren schon sicher geglaubten, mit quasi-religiösem Furor vertretenen Brexit wieder verlören. Der britischen Regierung wäre jedes Mal ein Shitstorm sicher, wenn sie in der EU einen Schritt in Richtung mehr Integration mitgehen würde.

Zwar dürfte die Vorstellung, dass britische Polit-Clowns wie Boris Johnson, Nigel Farage oder Jacob Rees-Mogg in einem zweiten Referendum gedemütigt werden, für manchen in der restlichen EU verlockend sein - ebenso wie die Aussicht darauf, ein bedeutendes Land wie Großbritannien doch noch in der Union zu halten. Doch besser für alle Beteiligten wäre es, wenn das Land zunächst einige Jahre außerhalb der EU verbrächte.

Derzeit deutet nahezu nichts darauf hin, dass es angenehme Jahre wären. Zwischen den großen Machtblöcken USA, China und EU wird sich Großbritannien kaum durchsetzen können. Zudem: Sollte Großbritannien den Deal mit der EU doch noch annehmen, würde es voraussichtlich Jahre dauern, bis es endlich eigene Handelsverträge mit anderen Ländern abschließen kann - was dann weitere Jahre in Anspruch nähme. Dass die Briten dabei bessere Konditionen bekommen als die wesentlich größere EU, erscheint mehr als fraglich.

Im besten Fall würden die Briten nach einer solchen Zeit einen Neuantrag auf Aufnahme in die EU stellen - nachdem sie erkannt haben, dass an der EU doch nicht alles schlecht und ihr Land keine Weltmacht mehr ist.

Zu diesen Schlüssen aber müssten die Briten - und zwar in großer Mehrheit - selbst kommen. Und die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben gezeigt: So weit sind sie noch nicht.