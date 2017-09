Brexit Großbritannien will EU offenbar 20 Milliarden Euro zahlen

Die britische Regierung ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, im Zuge des Brexits mindestens 20 Milliarden Euro als Ausgleich für Haushaltlöcher bei der EU zu zahlen. Darüber habe der EU-Berater von Premierministerin Theresa May, Olly Robbins, Regierungsvertreter in mehreren EU-Mitgliedstaaten informiert, darunter auch Angela Merkel. Das berichtete die "Financial Times" in der Nacht zum Mittwoch und berief sich dabei auf Insider.

May werde die Summe demnach am Freitag in ihrer Grundsatzrede zum Brexit öffentlich bekanntgeben. Bislang hatte London sich nicht dazu geäußert, welche Summe es zur Begleichung seiner Schulden bei der EU zu zahlen bereit ist. Die Höhe ist einer der größten Streitpunkte zwischen EU und britischer Regierung.

Nach Angaben aus EU-Kreisen könnte die Austrittsrechnung bei 60 bis 100 Milliarden Euro liegen. Die britische Seite weist dies als viel zu hoch zurück. Anfang Oktober hatte der "Sunday Telegraph" berichtet, Großbritannien sei unter bestimmten Bedingungen zur Zahlung von 40 Milliarden Euro bereit.

Die Bürger des Vereinigten Königreichs hatten bei einem Referendum im Juni 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt. Er ist für Ende März 2019 geplant. Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU brachten bislang allerdings keine konkreten Fortschritte. Zu den wichtigsten Streitpunkten gehören neben den finanziellen Forderungen an London auch die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der Status der britischen Provinz Nordirland.