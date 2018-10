Nach Protesten Großdemo befeuert Forderung nach neuem Brexit-Referendum

Nach der vielleicht größten Demonstration seit anderthalb Jahrzehnten in der britischen Hauptstadt haben Brexit-Gegner die Debatte über eine zweite Volksabstimmung wiederbelebt.

"Aus Neuwahlen könnte eine Regierung hervorgehen, die ein zweites Referendum abhalten könnte", sagte der Brexit-Beauftragte der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Elmar Brok, dem Berliner "Tagesspiegel".

Zu Neuwahlen in Großbritannien könne es kommen, falls das Austrittsabkommen, über das die britische Regierung derzeit mit der EU verhandelt, im britischen Parlament keine Mehrheit finde.

Eine zweite Abstimmung über den Verbleib in der EU müsse aber spätestens bis Februar abgehalten werden, sagte Brok. Nur dann könne der für Ende März vorgesehene Austritt noch rückgängig gemacht werden.

Bei einer Fernsehdiskussion am Sonntag erklärte zudem der Remain-Befürworter Lord Andrew Adonis, dass die britische Premierministerin Theresa May den Londoner Demonstranten Gehör schenken müsse. Adonis gehört zu den führenden Vertretern einer Kampagne für ein zweites Referendum.

In London waren am Samstag Hunderttausende Menschen für einen weiteren Volksentscheid über den Brexit auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten, dass die Wähler über das noch nicht vorliegende Abkommen über den EU-Austritt abstimmen dürfen. Viele äußerten die Hoffnung, den Brexit so doch noch abwenden zu können.

Die Briten hatten sich in einem Volksentscheid im Juni 2016 knapp für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union ausgesprochen. Der Brexit soll bis Ende März 2019 vollzogen sein.

Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die Modalitäten des Brexits brachten bislang aber keine Einigung. Viele Briten treibt inzwischen die Sorge um, dass es angesichts der Differenzen zwischen London und Brüssel zu einem chaotischen Brexit ohne vertragliche Regelungen kommen könnte.

Zuletzt mehrten sich in Großbritannien daher die Stimmen, die ein neues Referendum fordern. Die britische Premierminister Theresa May hatte erst am Mittwoch bekräftigt, dass es keinen zweiten Volksentscheid geben werde. Die Menschen hätten abgestimmt, und der Brexit werde umgesetzt.