Bevorstehender Brexit "Größte Tragödie in der Geschichte der EU"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hält eine Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten zu einem Aufschub des Brexit nicht für ausgemacht. "Viele befinden sich noch in der Entscheidungsphase. Die Diskussion ist noch nicht zu Ende", sagte Maas in einem Interview mit der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Für die Bundesregierung signalisierte Maas jedoch Zustimmung.

Zuvor hatte bereits Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel betont, dass eine Zustimmung zum Brexit-Aufschub nicht selbstverständlich ist. "Es muss irgendeinen Grund geben, warum wir diese neue Frist geben sollten", sagte er. Gebe es keine klare Begründung, "gehen wir zum harten Brexit".

Maas sagte, einen Austritt ohne Abkommen könne niemand wollen. "Lieber noch eine Ehrenrunde mit einer kurzen Verlängerung, bevor es einen ungeregelten Brexit gibt." Es dürfe keine Gelegenheit ausgelassen werden, um einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. "Eine Verlängerung ergibt allerdings nur Sinn, wenn die Briten sagen, was ihr Plan ist", mahnte Maas. Hierzu bedürfe es "konkreter Aussagen aus London".

DPA Heiko Maas

Alle 27 EU-Staaten müssen zustimmen

Das britische Unterhaus hatte am Donnerstagabend beschlossen, den EU-Austritt nicht wie geplant am 29. März zu vollziehen, sondern erst einige Monate später. Um dies möglich zu machen, müssen alle 27 EU-Staaten dem Ersuchen zustimmen. Darüber soll auf dem Gipfel Ende kommender Woche beraten werden.

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, nannte Bedingungen für einen Brexit-Aufschub. "Wenn die Briten eine Verlängerung brauchen, müssen wir auch wissen, wozu", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "So lange das nicht klar ist, kann der Brexit nur um ein paar Wochen aufgeschoben werden - allein, um einen chaotischen Austritt am 29. März zu verhindern."

Die Briten müssten sagen, ob sie den Aufschub etwa für Neuwahlen oder ein zweites Brexit-Referendum nutzen wollten. "Erst danach können wir über eine Verlängerung um mehrere Monate reden", sagte Timmermans.

"Vielleicht mal auf die Opposition hören"

Als möglichen Ausweg aus der verfahrenen Situation nannte Timmermans einen Verbleib Großbritanniens in der Zollunion. "Vielleicht sollte die britische Premierministerin Theresa May mal auf die Opposition im Unterhaus hören", sagte der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl. Labour-Chef Jeremy Corbyn schlage schließlich schon seit längerem vor, dass Großbritannien die EU verlassen, aber in der Zollunion bleiben solle.

Die Briten müssten "ihre Grundhaltung ändern", forderte der Kommissionsvize. "Solange die Regierung in London bei ihren roten Linien bleibt, was den Binnenmarkt angeht, kann ich mir keine Einigung vorstellen." Timmermans sagte, er hoffe weiter auf eine Abwendung des Brexit, da dieser "die größte Tragödie in der Geschichte der Europäischen Union" wäre.

Sollte Großbritannien eine Verlängerung über den 30. Juni fordern, müsste das Land Europawahlen abhalten. Das geht aus einem Dokument hervor, das Diplomaten zufolge den EU-Botschaftern der verbleibenden 27 Staaten am Freitagabend in Brüssel vorlag.

Das neue Europaparlament konstituiert sich Anfang Juli; die regulären Wahlen hierfür sind für Ende Mai vorgesehen. In Deutschland wird am 26. Mai gewählt. Wenn Großbritannien ab Juli noch EU-Mitglied wäre, aber keine Abgeordneten nach Straßburg und Brüssel schickte, könnten die Beschlüsse des neuen Parlaments rechtlich anfechtbar sein, heißt es Diplomaten zufolge weiter.