Sorge wegen Brexit Immer mehr Briten beantragen irischen Pass

Am 29. März 2019 will sich Großbritannien aus der Europäischen Union verabschieden - so zumindest der bisherige Plan. Ob dieser Aussicht beantragen deutlich mehr Briten einen irischen Pass. Ihre Zahl sei 2018 um 22 Prozent auf fast 100.000 gestiegen, wie das irische Außenministerium am Montag mitteilte.

Noch 2015 waren es lediglich 46.000 gewesen. Jeder, der in Irland oder Nordirland geboren wurde oder dessen Eltern oder Großeltern aus Irland stammen, kann einen irischen Pass beantragen. Das trifft auf etwa sechs Millionen Briten zu, die so die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen könnten.

Irland ist nicht Teil des Vereinigten Königreichs und wäre auch über 2019 hinaus weiterhin Mitglied der Europäischen Union. Eine entscheidende Frage bei den Verhandlungen ist, wie mit der Abgrenzung zu Nordirland im Norden der irischen Insel umgegangen werden kann. Eine neue, harte Grenze soll unbedingt vermieden werden, auch um den Nordirlandkonflikt nicht neu aufflammen zu lassen.

In Deutschland stieg die Zahl der eingebürgerten Briten zuletzt ebenfalls kräftig an: 2017 beantragten mit 7493 Briten so viele wie nie zuvor einen deutschen Pass.

Unklar ist, ob es dem britischen Parlament bis zum März-Termin gelingt, ein Austrittsabkommen zu verabschieden oder ob es zu einem Brexit ohne Folgevereinbarung kommt. Dies hätte schwere Konsequenzen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche zu Folge.

Handelsminister spricht von "50 zu 50"-Chance

Für einen solchen Fall bereitet sich London inzwischen verstärkt vor. Einem BBC-Bericht zufolge schloss die britische Regierung in den vergangenen Monaten Verträge in Höhe von knapp 108 Millionen Britischen Pfund (umgerechnet rund 120 Millionen Euro) mit Fährgesellschaften ab, um Engpässe am Haven von Dover mithilfe von gecharterten Fähren zu vermeiden.

DPA Zusätzliche Fähren am Ärmelkanal gechartert

Allerdings gibt es auch immer wieder Stimmen, die sich mit der Möglichkeit einer Abkehr Großbritanniens vom Brexit beschäftigen. Zuletzt hatte sich der britische Handelsminister Liam Fox in einem Interview mit der "Sunday Times" geäußert. Sollte das britische Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen im Januar ablehnen, stünden die Chancen "50 zu 50", dass der Brexit nicht stattfinde.

Premierministerin Theresa May hatte die eigentlich für den 11. Dezember vorgesehene Abstimmung auf Mitte Januar verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abgezeichnet hatte. Sie muss mit dem Widerstand von rund hundert Abgeordneten in den eigenen Reihen rechnen.