Brexit Irland lehnt Vorbereitungen für harte Grenze ab

Die Zeit bis zum Austritt Großbritanniens aus der EU wird immer knapper, in London herrscht politisches Chaos, ein Brexit ohne Abkommen wird immer wahrscheinlicher. Irland wäre neben Großbritannien am härtesten betroffen, da die neue EU-Außengrenze ab dem 29. März mitten durch die Insel verlaufen würde. Und die Regierung in Dublin tut zur Vorbereitung auf diesen Fall: nichts.

Das zumindest hat jetzt der irische Premierminister Leo Varadkar deutlich gemacht, als er die Notfallpläne seiner Regierung für einen No-Deal-Brexit vorstellte. Auf rund 130 Seiten ist darin aufgeführt, wie Irland in diesem Fall etwa den Handel, den Luftverkehr oder die Medikamentenversorgung aufrechterhalten will. Das brisanteste Problem aber - die Rückkehr einer harten Grenze zu Nordirland mit Waren- und Personenkontrollen - bleibt außen vor.

"Wir haben keinerlei Vorbereitungen für eine physische Infrastruktur oder etwas Ähnliches getroffen", betonte Varadkar bei der Vorstellung der Pläne. Denn das, so seine Begründung, könnte zur "selbsterfüllenden Prophezeiung" werden.

Hoffen, dass das Abkommen irgendwie durchs Parlament kommt

Stattdessen setzt Varadkar setzt darauf, dass das britische Parlament den Austrittsvertrag mit der EU im Januar doch noch absegnet - auch wenn derzeit wenig darauf hindeutet. Die "volle Konzentration" seiner Regierung gelte einem Abkommen, das eine harte Grenze verhindert, sagte der Premier. Außenminister Simon Coveney erklärte, dass man im Notfall immerhin Grundstücke an den Häfen Dublin und Rosslare erwerben wolle, um dort erweiterte Grenzkontrollen durchführen zu können.

AFP Irlands Regierungschef Varadkar

Das Prinzip Hoffnung regiert nicht nur in Dublin. Auch die Pläne Großbritanniens und der EU für einen No-Deal-Brexit, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, gehen nicht auf die irische Grenzfrage ein. Ein irischer Diplomat spricht aus, was offenbar auf beiden Seiten des Ärmelkanals gilt: "Wir wollen über einen Brexit ohne Abkommen gar nicht erst nachdenken." In Dublin sieht man London in der Verantwortung, eine Lösung zu finden. Die britische Premierministerin Theresa May habe fest versprochen, in Irland keine neue Grenze entstehen zu lassen - und man werde sie beim Wort nehmen.

Zwar haben Brüssel und London auf eine Auffanglösung geeinigt, die sicherstellen soll, dass in Irland auch dann keine harte Grenze entsteht, falls man sich zunächst nicht auf eine Lösung einigen kann. Dazu soll Großbritannien zunächst weitgehend in der EU-Zollunion bleiben - was Brexit-Hardliner in Mays Tory-Partei scharf kritisieren. Dieser sogenannte Backstop ist allerdings Teil des Austrittsabkommens - und wenn das nicht zustande kommt, gibt es auch keinen Backstop. Irland müsste dann laut EU-Recht wieder Kontrollen an der Grenze zu Nordirland einführen.

Angst an der grünen Grenze

Das aber wäre schwierig, schon weil die 500 Kilometer lange, heute unsichtbare Grenze mitten durch Dörfer, Bauernhöfe und Firmengelände führt und es geschätzt rund 300 größere und kleinere Übergangspunkte gibt. Der Versuch, sie wieder zu kontrollieren, hätte nach Ansicht der irischen Regierung verheerende Folgen für die irische Wirtschaft. Zudem befürchten Politiker für diesen Fall das erneute Aufflammen bewaffneter Unruhen in dem ehemaligen Bürgerkriegsland.

Bei britischen Brexit-Hardlinern aber sorgt Varadkars Ankündigung, keine Grenzposten vorzubereiten, für vorweihnachtliche Freude. "Kein Abkommen bedeutet keine harte Grenze", twittert Jacob Rees-Mogg, eine der führenden Figuren der konservativen Brexiteers. "Also braucht man auch keinen Backstop." "So einfach ist das", titelte der "Daily Express" daraufhin begeistert. "Rees-Mogg beendet Backstop-Streit mit einfachem Plan!"

Doch so einfach ist es wohl nicht. Denn auch Varadkar räumte ein, dass Grenzkontrollen im Fall eines No-Deal-Brexits wohl unumgänglich wären, selbst wenn man sich jetzt noch nicht darauf vorbereitet. Zwar wolle niemand eine harte Grenze, sagte der Regierungschef. Aber wenn auf beiden Seiten nicht mehr dieselben Zollregeln gelten würden, "gerät man in echte Schwierigkeiten".