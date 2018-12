Kaum Hoffnung für Theresa May auf Hilfe aus Brüssel: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will nicht weiter mit Großbritannien über den Brexit verhandeln. "Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird", sagte Juncker im EU-Parlament in Straßburg. Auch Deutschland und Frankreich lehnen eine Neuverhandlung des Brexit-Vertrags ab.

Theresa May hatte die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen kurzfristig abgesagt, weil die Ablehnung absehbar war. Einen neuen Termin nannte sie zunächst nicht.

May führt dazu vor dem EU-Gipfel am Dienstag noch mehrere Spitzengespräche. Am Vormittag traf sie zunächst den niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Den Haag. Für den Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin vorgesehen. Im Anschluss trifft sie EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel, um nach Lösungen zu suchen.

"Wirklich traurige Situation"

"Es wird sicherlich keine irgendwie gearteten Zusagen geben, dass man jetzt das Fass noch mal aufmacht und noch mal neu verhandelt", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) in Brüssel. Roth sprach von einer "wirklich traurigen Situation". Er ging nicht davon aus, dass Merkel May Zugeständnisse machen könne. Die Brexit-Verhandlungsführer säßen in Brüssel und die anderen EU-Staaten seien geeint in ihrer Position zum britischen EU-Austritt. "Am Ende müssen Entscheidungen in London getroffen werden."

Die französische Europastaatsministerin Nathalie Loiseau sagte, der vorliegende Austrittsvertrag sei "der einzig mögliche", und forderte verstärkte Vorbereitungen der EU auf einen Austritt ohne Abkommen.

Das große Problem für Großbritannien sei der sogenannte Backstop, betonte Juncker. Dieser soll eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland garantieren.

"Wir sind gemeinsam entschlossen, alles zu tun, nicht eines Tages in der Situation zu sein, den Backstop zu nutzen", sagte Juncker. "Aber wir müssen ihn vorbereiten. Er ist nötig, nötig für das gesamte Paket dessen, was wir mit Großbritannien verhandelt haben und nötig für Irland. Irland wird niemals allein gelassen."