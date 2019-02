Labour-Chef schreibt an May Corbyn stellt fünf Bedingungen für Brexit-Hilfe

Im Auftrag des Unterhauses will Theresa May am Donnerstag in Brüssel mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und Vertretern des EU-Parlaments noch einmal über Auswege aus dem Brexit-Drama reden.

Die Premierministerin hofft, doch noch Änderungen am Austrittsabkommen mit der EU zu erreichen. Denn für die ausgehandelte Fassung des Vertrags scheint es keine Mehrheit im britischen Parlament zu geben. Auf Kritik trifft in London vor allem der sogenannte Backstop, eine Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Eine Mehrheit im Unterhaus will "alternative Regelungen". Die EU lehnt Änderungen jedoch ab. Stattdessen fordert sie neue Vorschläge aus London.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat May jetzt offenbar Unterstützung angeboten. Die Zeitung "Guardian" berichtet, der Oppositionsführer habe der Premierministerin einen Brief geschrieben, ein Foto zeigt, wie Corbyn das Schreiben unterzeichnet.

In seinem Brief fordert Corbyn die Regierung auf, die politische Erklärung zu überarbeiten, die den Rahmen für die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU festlegt - und diese neuen Verhandlungsziele dann im britischen Recht zu verankern, damit ein zukünftiger Tory-Führer sie nicht nach dem Brexit wieder rückgängig kann.

Konkret soll May fünf rechtlich bindende Verpflichtungen zusagen:

Eine "permanente und umfassende Zollunion " mit der EU, die sich auch auf künftige Handelsabkommen auswirkt.

Enge Angleichung an den Binnenmarkt, gestützt durch "geteilte Institutionen".

"Dynamische Angleichung an Rechte und Schutzmaßnahmen", damit britische Standards nicht hinter denen der EU zurückbleiben.

Klare Zusagen bezüglich der künftigen Beteiligung Großbritanniens an EU-Agenturen und Finanzierungsprogrammen.

Eindeutige Vereinbarungen über zukünftige Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel die Anwendung des Europäischen Haftbefehls.

Die EU will zwar das eigentliche Austrittsabkommen nicht noch einmal aufmachen, kann sich aber Änderungen an einer ebenfalls vereinbarten politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen beider Seiten vorstellen. Bisher zielt diese auf ein Freihandelsabkommen ab.

Sollte sich Großbritannien auf eine dauerhafte Zollunion oder gar eine Anbindung an den EU-Binnenmarkt einlassen, würde der Backstop nicht gebraucht. Doch May lehnt eine so enge Bindung an die EU, wie sie die Labour-Opposition verlangt, bisher strikt ab.