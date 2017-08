Neues Brexit-Positionspapier London will Europäischen Gerichtshof weiter respektieren

Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) können auch nach dem Brexit als Richtschnur für juristische Auseinandersetzungen in Großbritannien herangezogen werden. Das geht aus einem nun veröffentlichten Positionspapier der britischen Regierung hervor.

Die Pläne deuten darauf hin, dass die britische Regierung in der Frage der künftigen Rolle des EuGH von ihrer harten Haltung abrückt. Zwar ist demnach weiterhin geplant, dass die direkte Rechtsprechung des EuGH nach dem Austritt aus der Europäischen Union nicht mehr in Großbritannien gilt. Doch so würde das Gericht künftig zumindest indirekt eine Rolle spielen.

Der Forderung Brüssels, dass EU-Bürger in Großbritannien weiterhin ihre Rechte vor dem Gerichtshof in Luxemburg einklagen können, erteilt London in dem Positionspapier jedoch eine Absage. Stattdessen sollten nationale Gerichte zuständig sein. Um Konflikte zwischen der EU und Großbritannien zu lösen, könnten Gremien auf diplomatischer oder politischer Ebene berufen werden. Eine andere Möglichkeit seien Schiedsgerichte, heißt es in dem Papier.

Konservative britische Medien warfen Premierministerin Theresa May Wortbruch vor. May hatte es zu einem der wichtigsten Ziele erklärt, der Rechtsprechung des EuGH in Großbritannien ein Ende zu bereiten. Auch die Opposition zeigt sich überrascht: Die Labour-Abgeordnete Chuka Umunna sagte, die neuen Äußerungen deuteten darauf hin, dass May einen "Rückzieher" vorbereite.

Der Chef der Liberaldemokraten, Vince Cable, sprach von einer "vernünftigen und lange überfälligen" Kehrtwende. Die Regierung habe anscheinend endlich akzeptiert, dass sie den Einfluss des EuGH nicht beenden könne, ohne "dem Freihandel und der Sicherheitskooperation" zu schaden.

Zeitlich begrenztes Zollabkommen mit der EU

Vergangene Woche waren bereits erste Auszüge aus den Positionspapieren veröffentlicht worden. Darin schlägt die britische Regierung vor, nach dem Austritt im März 2019 ein zeitlich begrenztes Zollabkommen mit der EU zu schließen. Außerdem will May schon während der Übergangsphase Handelsverträge mit Staaten außerhalb der EU schließen. Das ist anderen Mitgliedern der Zollunion verboten.

Die nächste Runde der Brexit-Verhandlungen ist für kommenden Montag geplant. Geht es nach dem Willen von Brexit-Minister David Davis, stehen die ersten Gespräche über die Beziehung zwischen Großbritannien und der EU nach dem Austritt bereits im Oktober an. Brüssel weigert sich aber, über ein künftiges Abkommen zu sprechen, bevor nicht "ausreichender Fortschritt" in wichtigen Trennungsfragen erreicht ist.