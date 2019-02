In gut einem Monat soll es eigentlich so weit sein. Dann, am 29. März, soll nach monatelangen Debatten und Diskussionen eigentlich der Brexit erfolgen. Aber noch immer kämpft Theresa May im britischen Parlament um eine Mehrheit für ihren Brexit-Vertrag. Zuletzt wurde auch eine Verschiebung des britischen EU-Austritts diskutiert. Am Rande des EU-Gipfels mit der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el-Scheich ist die britische Premierministerin nun zu weiteren Gesprächen mit wichtigen europäischen Vertretern zusammengekommen.

So sprach May unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Rutte warnte am Rande des Gipfels vor einem britischen EU-Ausstieg ohne Abkommen. "Wir schlafwandeln in ein No-Deal-Szenario", sagte der Niederländer laut einer Reporterin des britischen Senders BBC. "Das ist nicht zu akzeptieren und deine besten Freunde sind dafür da, dich zu warnen. Wach auf. Das ist real. Komm zu einem Ergebnis und schließ den Deal ab."

Ratspräsident Donald Tusk sagte ebenfalls in Scharm el-Scheich, ein Aufschub des Brexit wäre eine "vernünftige Lösung". Tusk begründete seine Empfehlung mit einem Verweis auf "die Situation, in der wir uns gerade befinden" - damit spielte der Ratspräsident auf die festgefahrene politische Lage an, weil der zwischen London und Brüssel ausgehandelte Vertrag derzeit keine Aussicht auf die Billigung des britischen Unterhauses hat.

Mehr zum Thema Alle Fakten zum britischen EU-Austritt Das Brexikon

May sondierte rund um den Gipfel Möglichkeiten, mit welchen Zusicherungen sie eine Mehrheit im Unterhaus sichern könnte. Sie verlangt eine Änderung des Brexit-Vertrags, um die vom Unterhaus abgelehnte Auffanglösung zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland aus der Welt zu schaffen. Die EU lehnt eine Vertragsänderung ab, hat aber Klarstellungen zum sogenannten Backstop in Aussicht gestellt.

Juncker sprach nun von einem "guten, konstruktiven" Treffen mit May. Laut einer Sprecherin der EU-Kommission sei die Erklärung über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und den Briten nach dem Brexit verbessert worden. Man habe sich verstärkt auf "alternative Vereinbarungen" zum Brexit fokussiert und "mögliche zusätzliche Garantien" für die Briten in diesem Punkt in Betracht gezogen.

Verschiebung war Thema beim Gespräch zwischen May und Merkel

In Mays Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel habe es keine tiefgreifende Erörterung über eine mögliche Verschiebung gegeben, sagte ein britischer Regierungsvertreter. Die Möglichkeit sei angesprochen worden, aber nicht von May. Sie habe ihren Standpunkt dargelegt, dass durch einen Aufschub Entscheidungen nur verzögert würden. May wie Merkel hätten ihr Interesse an einem geregelten Brexit bekräftigt.

Grafik zum Brexit-Poker Stand der Verhandlungen So könnte es weitergehen

Am Dienstag will May dem Parlament berichten, was sie in ihren Gesprächen erreicht hat. Für Mittwoch sind dann Abstimmungen über das weitere Vorgehen vorgesehen, nicht aber über den durchgefallenen Brexit-Vertrag. Diesen will May spätestens bis zum 12. März und damit gut zwei Wochen vor dem geplanten Austritt erneut zur Abstimmung stellen.

Bislang lehnt May es kategorisch ab, bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen. Doch bei der Abstimmungsrunde in zwei Tagen droht ihr eine Revolte in ihrer Partei. Drei Minister forderten kürzlich öffentlich die Verschiebung des Austrittsdatums, sollte es in dieser Woche keinen Durchbruch geben. Die Abgeordneten könnten May nun am Mittwoch die Kontrolle über den Brexit-Prozess entreißen.