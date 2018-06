Brexit May legt Notfallplan für irische Grenze vor

Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland sollen auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU vermieden werden. Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat deshalb einen Notfallplan vorgelegt.

Der Plan sieht vor, dass sich Großbritannien notfalls auch über das Ende der Übergangsphase nach dem Brexit Ende 2020 hinaus an die Regeln der Europäischen Zollunion hält. Möglichst bis Ende 2021 soll damit aber Schluss sein.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier begrüßte die Veröffentlichung des Papiers per Kurznachrichtendienst Twitter. Er gab aber auch gleich Hinweise darauf, woran der Plan scheitern könnte: "Ist es eine funktionsfähige Lösung, um eine harte Grenze zu vermeiden? Respektiert es die Integrität des Europäischen Binnenmarkts und der Zollunion? Ist es ein Notfallplan, der jedem Wetter standhält?"

Mitglieder einer Zollunion vereinbaren gemeinsame Zölle für Einfuhren in ihre Länder. An ihren Binnengrenzen muss daher der Warenverkehr nicht mehr geprüft werden. An den Außengrenzen sind Kontrollen aber unvermeidbar. Mit dem Austritt Großbritanniens würde eine EU-Außengrenze zwischen Irland und Nordirland entstehen.

Solche Grenzkontrollen wollen alle Seiten vermeiden, um die Gewalt in der ehemaligen Konfliktregion nicht wieder zu entfachen. Aber wie das gehen soll, war bislang unklar. Die Frage gilt als wichtigster Stolperstein auf dem Weg zu einem Austrittsabkommen und soll eigentlich bis spätestens zum EU-Gipfel Ende Juni geklärt sein.