Michel Barnier Verhandlungsführer sieht "90 Prozent Einigung" bei Brexit

In den Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gibt es nur noch bei einigen wenigen Punkten Uneinigkeit. Bei 90 Prozent seien beide Seiten übereingekommen, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier dem französischen Sender Inter Radio.

Dennoch bestehe die Gefahr, dass es nicht zu einem Abkommen über das künftige Verhältnis des Königreichs mit der EU komme. "Ich bin davon überzeugt, dass ein Abkommen nötig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eines bekommen", sagte Barnier.

Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen ist nach wie vor die Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland. Auch beim EU-Gipfel am Donnerstag konnte das Problem nicht gelöst werden. Dennoch äußerten sich nach Gipfelende neben Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel optimistisch, dass sich beide Seiten auf einen Austrittsvertrag einigen können.

AFP Michel Barnier

Auf die Frage, ob die Irland-Problematik zu einem Scheitern der Verhandlungen führen könnte, sagte Barnier im Radiointerview allerdings: "Meine Antwort ist Ja." Zugleich zeigte sich Barnier vorsichtig optimistisch: Eine Einigung sei "schwierig, aber möglich."

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Die Gespräche zwischen London und Brüssel über die Modalitäten des Brexit kommen allerdings seit Monaten kaum voran. Ohne die Einigung auf einen Austrittsvertrag droht ein ungeordneter Brexit mit unabsehbaren Konsequenzen für die Wirtschaft. Eine Konsequenz offenbar: Immer mehr Briten beantragen deutsche Pässe.

May hatte sich am Donnerstag offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit gezeigt. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte die britische Premierministerin. Es gehe aber nur um einige Monate, und sie sei überzeugt, dass diese Notfalloption gar nicht gebraucht werde, betonte sie.

Provisorisch vereinbart ist bislang eine Phase bis Ende 2020, in der sich praktisch nichts ändert. Die EU schlägt vor, diese um ein Jahr auszudehnen und in der Zeit die dauerhaften Beziehungen zwischen der EU und Großbritannienzu klären.

