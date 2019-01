Brexit-Chefunterhändler Barnier drängt Großbritannien zu Entscheidungen

Michel Barnier, Brexit-Chefunterhändler der Europäischen Union, hat sich grundsätzlich bereit gezeigt für Neuverhandlungen mit Großbritannien. Allerdings müssten sich die Briten bewegen, sagte Barnier in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Der mit Premierministerin Theresa May ausgehandelte Vertrag könne zwar nicht mehr aufgeschnürt werden. Wenn aber die Briten für die Zukunft etwas mehr wollten als nur eine Freihandelszone, dann könne man sich damit noch einmal auseinandersetzen.

Barnier drang zudem auf deutliche Signale: "Ich glaube nicht, dass wir mehr Zeit brauchen, aber wir brauchen Entscheidungen", sagte er. "Wenn die britische Regierung keine Vorschläge macht, wird es ein No-Deal-Brexit." Am Vorabend hatte er bereits deutlich gemacht: "Sich nur gegen einen Brexit ohne Vertrag auszusprechen, wird den Brexit ohne Vertrag nicht stoppen".

Zugleich lehnte er eine zeitliche Befristung des sogenannten "Backstop" ab. Dabei handelt es sich um eine Sonderlösung, die eine harte Grenze zwischen Großbritannien und Irland verhindern soll. Darum war in den vorangegangenen Verhandlungen erbittert gerungen worden. "Was wir ausgehandelt haben ist das beste Ergebnis, das wir erreichen können", sagte Barnier nun.

Die Briten hätten mehrere rote Linien gezogen und so Blockaden errichtet, sagte Barnier. Sie wollten keinen Binnenmarkt mit der EU mehr haben und den Europäischen Gerichtshof nicht anerkennen. Sie lehnten den freien Handels- und Personenverkehr ab und wollten unabhängig sein in der Handelpolitik. "Wenn sich da etwas auf britischer Seite bewegen sollte bei diesen roten Linien, ja, dann sind wir bereit darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass dies geschieht und das ist auch möglich." Zugeständnisse in Bezug auf ihre Grundprinzipien, wie den Personenverkehr, könne die EU aber nicht machen.

Zeitgleich erwägt die irische Polizei bereits laut der Zeitung "Irish Independent", Hunderte Beamte an der Grenze zur britischen Provinz Nordirland zu stationieren, sollte es zu einem ungeregelten Brexit kommen. Eine solche Maßnahme werde als Notfall-Vorkehrung von der Polizeispitze diskutiert.

Auch Italien entwirft Notfallmaßnahmen für einen ungeregelten Brexit: Entsprechende Übergangsmaßnahmen wurden vom Finanzministerium zusammengestellt. Diese sollten im Falle eines ungeordneten Brexit sicherstellen, dass es zu keinen Störungen an den Finanzmärkten kommt. Die Regierung werde die Vorkehrungen per Notfall-Dekret in Kraft setzen, sollte dies erforderlich sein, teilte das Ministerium mit.