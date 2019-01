Kein Deal oder gar kein Austritt Brexit-Minister warnt britisches Parlament

Die britischen Abgeordneten haben den Brexit-Deal der Premierministerin Theresa May in der vergangenen Woche abgelehnt, der daraufhin von ihr vorgestellte Plan B ist eigentlich noch immer Plan A, die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit steigt.

Brexit-Minister Stephen Barclay hat das Unterhaus nun gewarnt, dass es am Ende nur die Wahl zwischen einem ungeordneten Brexit und einem Verbleib in der EU haben könnte.

"Wenn wir keine Zustimmung zu dem Austrittsabkommen bekommen, muss sich das Unterhaus im Kern die Frage stellen: Will es einen No-Deal oder will es den Austritt ablasen", sagte Barclay am Mittwoch zu Mitgliedern des Oberhauses in London.

Barclay betonte, dass die Regierung nicht auf Zeit spiele. Denn man brauche Zeit für die Vorbereitung auf einen ungeordneten Brexit, sollte es keine Zustimmung für den mit der EU ausgehandelten Vertrag geben.

REUTERS Michel Barnier

Der Brexit-Unterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, hält eine gütliche Trennung weiterhin für möglich.

"Die Vorbereitung auf einen Austritt ohne Abkommen sind wichtiger denn je, aber ich hoffe immer noch, ein solches Szenario zu vermeiden", sagte Barnier in Brüssel. An das britische Parlament appellierte Barnier, eine positive Mehrheit für einen Lösungsvorschlag zu finden.

"Sich nur gegen einen Brexit ohne Vertrag auszusprechen, wird den Brexit ohne Vertrag nicht stoppen", sagte er. Das Abkommen mit der britischen Regierung hatte er ausgehandelt.

Barnier beharrt auf Backstop

Für die radikalen Brexiteers ist vor allem der sogenannte "Backstop" problematisch. Er besagt, dass das britische Nordirland für einen unbestimmten Zeitraum in der EU-Zollunion bleibt, sollten sich London und Brüssel bis Ende 2020 nicht auf einen Freihandelsvertrag einigen können. So soll sichergestellt werden, dass zwischen dem EU-Land Irland und Nordirland keine "harte Grenze" entsteht.

Barnier beharrte weiterhin auf der Garantie der offenen Grenze zwischen Irland und Nordirland. Die britische Premierministerin Theresa May habe schon 2017 zugesagt, eine "harte Grenze" unter allen Umständen zu vermeiden - ein Problem, dass allein dem Brexit geschuldet sei.

Käme es nicht zum Abkommen, müssten über Irland in den EU-Binnenmarkt kommende Waren kontrolliert werden, unterstrich Barnier. Er legte jedoch nahe, dass dies womöglich ohne "harte Grenze" zu bewerkstelligen wäre. Wie genau dies möglich sein soll, blieb offen.

Barnier warnte Großbritannien dringend vor einem Scheitern des Abkommens. Dann werde nicht nur die vereinbarte Übergangsphase wegfallen, während der bis mindestens 2020 praktisch fast alles beim Alten bleiben soll. Ohne Abkommen gäbe es auch keine Vertrauensbasis für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien, sagte Barnier.